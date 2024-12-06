Как поступить в вуз в 2025 году? Минобрнауки дважды менял порядок приема, но решил поберечь нервы выпускников

Источник: Александр Баранов/"Коммерсантъ»







Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Документ будет действовать с 1 марта 2025-го до 1 сентября 2029 года. «Фонтанка» собрала все, что нужно знать о поступлении в этом году — куда, когда и как подать документы и кому достанутся бюджетные места в первую очередь.

Как подать документы?

Абитуриент может принести документы в вуз лично, подать заявление и аттестат конкретно в приемную комиссию выбранного вуза онлайн или заполнить все необходимое на «Госуслугах».

Сроки приема заявлений и документов вузы устанавливают самостоятельно. Подать заявление можно не более чем в пять университетов на не более чем пять специальностей в пределах учреждения. В некоторых вузах число направлений ниже — абитуриенты могут участвовать, например, только в трех конкурсах. В день зачисления выпускники должны определиться с университетом и подать согласие на зачисление — либо принести бумажное в приемную комиссию, либо поставить электронную отметку на «Госуслугах».

Когда пройдет зачисление на бакалавриат и магистратуру?

Правила приема, список специальностей и сроки проведения приема вузы должны опубликовать не позднее 20 января. Прием заявлений и документов стартует 20 июня.

Конкурсные списки публикуются 27 июля, приоритетный этап зачисления завершится 1 августа, а основной этап — 5 августа. Именно в эти дни необходимо будет подать согласия до 12:00 по московскому времени. 6–7 августа вузы должны опубликовать приказы о зачислении. Если все бюджетные места не будут заполнены, то вузы могут провести дополнительный прием, который завершится уже 25 августа.

Сроки в целом привычные, но есть загвоздка. Во-первых, прием на платные места будет проводиться до 30 сентября. Эта практика не новая, и среди студентов договорной формы обучения единицы поступают уже после начала учебного года. Во-вторых, зачисление на программы магистратуры теперь — до 29 августа в рамках основного приема. Раньше вузы устанавливали для будущих магистрантов сроки самостоятельно, а с этого года Минобрнауки магистрантов сдвигают в самый конец приема. Как отдел расселения общежитий будет справляться с наплывом студентов за несколько дней до начала учебы, а главное — как иногородним поступившим за считанные дни купить билеты и переехать, — большой вопрос.

Что такое приоритеты?

С прошлого года в заявлении на поступление нужно не только указать желаемые направления, но и расставить их в порядке приоритетности. Например, первый приоритет — «Прикладная информатика», второй — «Информатика и вычислительная техника», третий — «Информационная безопасность». В день Х студент подает согласие в вуз, а дальше зачисление происходит автоматически. Не прошел на «Прикладную информатику» — зачисляют на «Информатику и вычислительную технику» и так далее.

Это существенно упрощает жизнь абитуриентам — прежде нужно было подать согласие на зачисление на конкретную в программу и в конкретный вуз, так что риск прогадать и пролететь с бюджетом был кратно выше. Теперь при грамотной расстановке приоритетов и адекватной оценке своих шансов выше вероятность учиться в университете бесплатно.

Эту систему обещали довести до совершенства — сделать систему приоритетов сквозной между вузами. Тогда в заявлении можно было бы проранжировать не только направления, но и университеты, и поступить наверняка. Но анонсированные на 2025 год изменения снова отложили — в вузах «Фонтанке» рассказали, что система пока к таким реформам не готова. Более того, чтобы такой план реализовать, вероятно, придется обязать всех студентов подавать документы на «Госуслугах».

Кто может поступить по квоте?

Сохраняется система квот: в приоритетный этап зачисления, за пару дней до основного приема, проходит зачисление на бюджетные места для ряда групп поступающих. По отдельной квоте могут поступить участники специальной военной операции и их дети, а также дети медицинских работников, умерших во время пандемии, по особой квоте — дети-сироты и инвалиды. На них отводится по 10 % от общего числа бюджетных мест на программе. Приказом министерства также установлено, что, если в вузе закончились места на поступление по отдельной квоте, а на особой квоте они не были полностью заполнены, руководство вуза может перераспределить места между квотами.

В те же даты поступают целевики — студенты, которые заключили договор с работодателем. Они учатся бесплатно, а потом отрабатывают свою учебу в госучреждении или на предприятии. В ряде вузов, особенно на медицинских и технических специальностях, под целевиков выделяют больше 10 % бюджетных мест. Заключение договоров на целевое обучение проходит через сервис «Работа в России».

До основной массы бюджетников зачисляют и олимпиадников, но только тех, кто стал призером или победителем Всероссийской олимпиады школьника или занял призовое место в перечневой олимпиаде первого уровня. Подробнее о том, по каким олимпиадам можно поступить на бюджет, читайте тут. Правом поступления без вступительных испытаний (вне зависимости от баллов ЕГЭ абитуриент находится на вершине конкурсных списков) выпускник может воспользоваться только один раз — на одной образовательной программе в одном вузе. По другим перечневым олимпиадам за победу или призерство можно получить 100 баллов за предмет по профилю конкурса.

Оставшиеся после приоритетного этапа зачисления места переходят в общий конкурс.

Вторая волна поступления и новые экзамены — отмена

В прошлом проекте приказа Минобрнауки предлагало поменять порядок приема — провести вторую волну, но не такую, какая была до коронавируса. Те места, которые не заполнили целевики, не отдавать простым бюджетникам, а приберечь. Провести прием по общему конкурсу, а уже после устроить дополнительный, и снова для целевиков. И уж если их снова не наберется столько, сколько надо, то только тогда оставшиеся места отдадут остальным поступающим.

Тогда эту систему раскритиковали в ряде университетов — если бы приказ приняли в его первоначальном виде, то простые бюджетники бы серьезно рисковали своими бюджетными местами. Например, в СЗГМУ им. Мечникова в прошлом году 272 места из 360 на лечфаке отдали под целевую квоту — после приоритетного этапа зачисления заполнены были далеко не все. Если бы эти места не перешли на общий конкурс, выпускникам бы либо пришлось нервно ждать дополнительного приема, либо поступать в вуз попроще — даже с высокими баллами.

В итоге от такой системы отказались — зачислять абитуриентов будут в уже привычном порядке. Из изменений: при приеме на целевой набор в сумму конкурсных баллов можно будет включить баллы, полученные за участие в различных мероприятиях заказчика обучения, например в профориентации. Они будут учитываться в целевом приеме, как и дополнительные баллы за достижения, например красный аттестат или значок ГТО.

Что примечательно — это не первый раз в этом году, когда Минобрнауки предлагает реформировать систему поступления, но в итоге отказывается от перемен. В ведомстве планировали изменить вступительные испытания в вузы для абитуриентов этого года — убрать английский язык на ряде направлений, будущих учителей-предметников обязать сдавать профильный ЕГЭ, а технарей перенаправить с информатики на физику. «Фонтанка» рассказывала, что в таком случае у выпускников останется меньше полугода на подготовку к новым предметам. В итоге, к счастью одиннадцатиклассников и приемных комиссий, нововведения было решено отложить.