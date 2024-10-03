«Касается миллиона школьников». В Минобрнауки решили отложить изменения предметов ЕГЭ

Минобрнауки решило отложить изменение перечня вступительных испытаний в вузы на 2026 год, заявил глава министерства Валерий Фальков 3 октября.
В конце сентября Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения проект перечня вступительных испытаний (ВИ) для поступления в вузы. По плану министерства меняются предметы ЕГЭ уже для абитуриентов этого года. «Фонтанка» подробно рассказывала, чем это грозит. Будущих учителей за пару месяцев до ЕГЭ решили обязать сдавать экзамен по их профилю — до этого предметники были не обязаны писать вступительное по химии, биологии или физике.
Также Минобрнауки решило убрать ЕГЭ по английскому для ряда направлений и расширить число специальностей, где обязательным станет экзамен по физике. Опрошенные «Фонтанкой» ректоры вузов подчеркнули, что о таких переменах нужно предупреждать минимум за два года — иначе дети просто не успеют подготовиться.
Из-за волнений в СМИ и жалоб родителей законопроект решили пересмотреть. Валерий Фальков подчеркнул, что проект приказа «касается миллиона школьников и их родителей», так что документ решили скорректировать. Изменения будут вводить поэтапно: на направлениях, где состав вступительных испытаний изменится незначительно, — в 2025 году, а на специальностях, где готовятся «существенные новации», — в 2026 году. Также министерство решило вернуть ЕГЭ по английскому в качестве ВИ при поступлении на экономику, менеджмент и управление персоналом.
На этом родители сдаваться не планируют — десятиклассники уже начали готовиться к экзаменам по прошлому приказу и поступили в профильные классы. «Для наших детей, 10 класса, конечно, „существенные новации“ через год тоже, на мой взгляд, рановато, будем пытаться донести до министерства эту мысль», — рассказала «Фонтанке» мама школьницы Елена.
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