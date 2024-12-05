Путин отменил необходимость рассчитываться за российский газ через Газпромбанк, пока действуют санкции

Президент России Владимир Путин обновил порядок расчетов за российский газ с иностранными покупателями. Теперь они не обязаны использовать для этого специальные счета в Газпромбанке, пока введенные в отношении него санкции не отменены.

Это следует из указа президента РФ, опубликованного 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. Правовой акт вносит изменения в указ от 31 марта 2022 года о специальном порядке расчетов с иностранцами за российский газ и вступает в силу со дня опубликования.

Согласно документу, теперь в расчетах на оплату можно учитывать встречные требования российского поставщика к иностранным компаниям. Такой способ можно использовать по инициативе российской стороны, и для этого уполномоченному банку разрешено открыть поставщику и рублевый, и валютный счета.

В остальных случаях, чтобы оплатить российский газ, иностранный покупатель должен перечислить на рублевый счет поставщика сумму в рублях, эквивалентную валютным обязательствам, прописанным в контракте. Для перевода используется либо официальный курс ЦБ РФ (утвержденный на дату за два рабочих дня до зачисления средств), либо установленные договором значения.

Документ допускает возможность зачисления уполномоченным банком средств в рублях, поступающих «от третьих лиц» в целях оплаты иностранной компанией российского газа. Также в указе говорится, что возобновить поставки газа можно, только если покупатели погасили задолженность в установленном документом порядке — переводом на рублевый спецсчет в уполномоченном банке.

США ввели блокирующие санкции против Газпромбанка 21 ноября. Это добавляет трудностей в области трансграничных платежей в целом и в расчетах за российский газ в частности. От него все еще зависят европейские страны.