Европе грозит новый энергетический кризис из-за геополитики и холодов

В Европе наблюдаются предпосылки для нового энергетического кризиса на фоне роста цен на газ, опустошения хранилищ и холодного начала зимы. Об этом 23 ноября пишет Bloomberg.
Как сообщает агентство, обострение геополитической ситуации привело к росту цен на газ примерно на 45% в 2024 году. Стоимость топлива пока еще намного ниже рекордных уровней 2022 года, но остается достаточно высокой. В то же время запасы газа в хранилищах стремительно сокращаются. Наступившие холода увеличили спрос на отопление, а ветровая засуха потребовала увеличения объемов производства электроэнергии.
Европа снизила свою зависимость от российского газа, но часть европейских стран по-прежнему получают топливо из России по трубопроводу. Эти поставки могут остановиться, потому что в конце года истекает договор о транзите газа через Украину. Также на днях США ввели санкции против Газпромбанка. До недавних пор он был последней крупной кредитной организацией, освобожденной от различных ограничений, поскольку использовался для расчетов между сторонами.
«Это начинает напоминать сценарий 2022 года, в котором ЕС покупал газ по любой цене», — сказал агентству Арне Ломанн Расмуссен, главный аналитик компании Global Risk Management.
Больше всего от этого пострадает экономика Германии, которая и так сейчас находится в стагнации.
При этом зима 2022 года была мягкой, есть риск, что в этом году погода будет суровее. По словам руководителя отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank AS Оле Хансена, в таких условиях Европе придется полагаться на импорт СПГ и составлять конкуренцию странам Азии.
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