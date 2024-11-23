Европе грозит новый энергетический кризис из-за геополитики и холодов

В Европе наблюдаются предпосылки для нового энергетического кризиса на фоне роста цен на газ, опустошения хранилищ и холодного начала зимы. Об этом 23 ноября пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, обострение геополитической ситуации привело к росту цен на газ примерно на 45% в 2024 году. Стоимость топлива пока еще намного ниже рекордных уровней 2022 года, но остается достаточно высокой. В то же время запасы газа в хранилищах стремительно сокращаются. Наступившие холода увеличили спрос на отопление, а ветровая засуха потребовала увеличения объемов производства электроэнергии.

Европа снизила свою зависимость от российского газа, но часть европейских стран по-прежнему получают топливо из России по трубопроводу. Эти поставки могут остановиться, потому что в конце года истекает договор о транзите газа через Украину. Также на днях США ввели санкции против Газпромбанка. До недавних пор он был последней крупной кредитной организацией, освобожденной от различных ограничений, поскольку использовался для расчетов между сторонами.