Готовность к миру и вступление в НАТО. Раскрыты детали переговоров команды Трампа и главы офиса Зеленского

Представители команды избранного президента США Дональда Трампа выступили против членства Украины в НАТО во время встречи с руководителем офиса президента страны Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом 5 декабря сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Участниками встречи, которая состоялась в Вашингтоне, стали будущие сотрудники администрации Трампа: помощник по национальной безопасности Майк Уолц и кандидат на должность спецпосланника США по Украине Кит Келлог. Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, целью диалога стало в том числе установление отношений с представителями новой администрации. Также в планах Киева заявить о своей готовности к переговорам с Россией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Измотанная почти трехлетним конфликтом с Россией, Украина планирует заявить о своей готовности к миру», — указано в тексте.

При этом тема членства Киева в НАТО, которая ранее была заявлена как условие для переговоров о мире, не отозвалась у собеседников. По данным иностранного издания, представители США не проявили никакого интереса к такой инициативе. Однако Келлог поддержал усилия администрации действующего президента США Джо Байдена по передаче оружия Киеву, заявив, что это даст Трампу рычаги влияния на Россию при дальнейших переговорах.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что остановка конфликта без возвращения всех территорий возможна в том случае, если НАТО возьмет под защиту подконтрольные Киеву территории.