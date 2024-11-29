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Политика Зеленский назвал условие остановки конфликта без возвращения всех территорий

Зеленский назвал условие остановки конфликта без возвращения всех территорий

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38 комментариев

«Горячая фаза» конфликта на Украине может быть прекращена, если НАТО возьмет под защиту подконтрольные Киеву территории. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем, — сказал Зеленский и добавил: — Это то, что мы должны делать быстро» (цитата по ТАСС).

Он также уточнил, что впоследствии намерен работать над возвращением территорий «дипломатическим путем», не сообщив при этом, как именно.

Таким образом украинский лидер прокомментировал публикации в СМИ о том, что одним из элементов мирного плана Трампа могут стать территориальные уступки России в обмен на членство Украины в НАТО.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО направить Киеву приглашение о вступлении в альянс. По информации Reuters, Сибига предложил сделать это уже на следующей неделе на встрече в Брюсселе 3–4 декабря.

Ранее Зеленский признал невозможность возвращения Крыма и границ 1991 года военным путем.

Избранный президент США Дональд Трамп официально выдвинул автора мирного плана по Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на пост спецпосланника по российско-украинскому конфликту.

В июле 2024 года, когда Дональд Трамп — еще в качестве кандидата в президенты — уверял, что урегулирует российско-украинский конфликт сразу после победы на выборах, именно Келлог вместе с Фредом Флейтцем представил стратегию завершения конфликта от своего имени. Детали плана не раскрывались, однако сообщалось, что ключевым условием предоставления Украине оружия станет ее согласие на мирные переговоры с Россией. СМИ писали, что план также предполагал заморозку боевых действий по линии фронта, а переговоры предлагалось начать, используя военную поддержку ВСУ в качестве рычага давления на Россию и Украину. Трамп якобы отнесся к этой идее «благожелательно».

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Владимир Зеленский НАТО Украина Окончание конфликта
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Комментарии
38
282694747
50 минут
Короче все это лет на 100 (3 поколения)
Сила в Правде!!
1 час
логично. зачем кому нужны разрушенные в хлам территории. уйти в нато сохранить оставшееся а эта зона отчуждения и путину не нужна жители донецка врать не станут.
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