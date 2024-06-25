Советники Трампа подготовили ему план прекращения конфликта на Украине. В Кремле прокомментировали инициативу

Два ключевых советника кандидата в президенты США Дональда Трампа подготовили план по прекращению конфликта на Украине, который может быть осуществлен, если сопернику Джо Байдена удастся одержать победу на выборах. Об этом стало известно 25 июня из материала Reuters.

Детали плана не раскрываются, однако сообщается, что ключевым условием предоставления Украине оружия станет ее согласие на мирные переговоры с Россией. Таким образом, администрация Трампа может «подталкивать» Киев к началу нового переговорного процесса. Мирные переговоры будут проводиться на основании «имеющейся линии фронта», в случае отказа от них Украине может быть отказано в военной поддержке.