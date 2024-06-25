Советники Трампа подготовили ему план прекращения конфликта на Украине. В Кремле прокомментировали инициативу

Два ключевых советника кандидата в президенты США Дональда Трампа подготовили план по прекращению конфликта на Украине, который может быть осуществлен, если сопернику Джо Байдена удастся одержать победу на выборах. Об этом стало известно 25 июня из материала Reuters.
Детали плана не раскрываются, однако сообщается, что ключевым условием предоставления Украине оружия станет ее согласие на мирные переговоры с Россией. Таким образом, администрация Трампа может «подталкивать» Киев к началу нового переговорного процесса. Мирные переговоры будут проводиться на основании «имеющейся линии фронта», в случае отказа от них Украине может быть отказано в военной поддержке.
Авторами плана издание называет бывших ответственных секретарей в Совете нацбезопасности США при Дональде Трампе Кита Келлога и Фреда Флейца. Келлог заявил Reuters, что в случае переизбрания Дональда Трампа Вашингтон будет подталкивать к переговорам и Москву, а ее отказ приведет лишь к усилению военной поддержки Украины.
Сам экс-президент США положительно отреагировал на предложение советников, но не согласился с ними полностью. Поэтому официальными следует считать только заявления, сделанные непосредственно Трампом или уполномоченными членами его предвыборного штаба.
Тем не менее, несмотря на отсутствие более детальной информации о содержании инициативы советников Трампа, в Кремле уже высказались о перспективах подобного плана: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для оценки необходимо сначала ознакомиться с документом, а сам план должен учитывать ситуацию на фронте.
14 июня Владимир Путин во время выступления в МИД заявил, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
После этого, уже 20 июня, президент России уточнил на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам, что условия России по урегулированию на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения.