Путин: условия для мира на Украине будут меняться

Условия России по урегулированию на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам 20 июня.



«Будут меняться и наши условия [по переговорам] в зависимости от ситуации на земле», — заверил Путин. Он снова сказал, что Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска. Предложения по урегулированию, говорит Путин, «лежат на столе», но это зависит не от Москвы. РФ никогда не отказывалась от переговоров, но киевские власти «сами себе запретили вести переговоры», отметил президент РФ.