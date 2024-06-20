Путин: условия для мира на Украине будут меняться

Условия России по урегулированию на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам 20 июня.
«Будут меняться и наши условия [по переговорам] в зависимости от ситуации на земле», — заверил Путин. Он снова сказал, что Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска. Предложения по урегулированию, говорит Путин, «лежат на столе», но это зависит не от Москвы. РФ никогда не отказывалась от переговоров, но киевские власти «сами себе запретили вести переговоры», отметил президент РФ.
Что касается возможности использовать солдат из КНДР в украинском конфликте, то, по словам президента России, никакой необходимости в этом нет: «Мы никого об этом не просим, нам никто не предлагал».
Напомним, 14 июня Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел заявил, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.