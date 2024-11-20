Зеленский признал невозможность возвращения Крыма и границ 1991 года военным путем

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября признал отсутствие у Украины в настоящее время достаточных сил для выхода на границы 1991 года и возвращения Крыма. Это заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News .

«Мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточной силы, чтобы с оружием в руках отбросить <…> [Россию] на линию 1991 года», — заявил он и добавил, что при этом Киев юридически не намерен отказываться от утраченных территорий и признавать их российскими.