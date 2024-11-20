Зеленский признал невозможность возвращения Крыма и границ 1991 года военным путем

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября признал отсутствие у Украины в настоящее время достаточных сил для выхода на границы 1991 года и возвращения Крыма. Это заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
«Мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточной силы, чтобы с оружием в руках отбросить <…> [Россию] на линию 1991 года», — заявил он и добавил, что при этом Киев юридически не намерен отказываться от утраченных территорий и признавать их российскими.
Зеленский также подтвердил готовность Киева «вернуть Крым дипломатическим путем».
«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради возвращения Крыма, — сказал президент Украины. — Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем» («I was already mentioning that we are ready to bring Crimea back diplomatically. We cannot spend dozens of thousands of our people so that they perish for the sake of Crimea coming back… we understand that Crimea can be brought back diplomatically»).
В интервью поднялся и вопрос возможного сокращения США финансирования обороны Украины. «Если оно сократится, я думаю, что мы проиграем», — сказал Зеленский. «У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить», — добавил он.
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