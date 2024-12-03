Reuters: Украина отказалась от гарантий безопасности, альтернативных вступлению в НАТО

Киев официально отказывается от возможных гарантий безопасности от союзников, помимо вступления в НАТО. Об этом говорится в официальном заявлении украинского МИДа, которое приводит Reuters 3 декабря.

Причиной такого заявления стало обнародование украинским ведомством официальной позиции по вопросу вступления в альянс. Речь идет о подписанном 30 лет назад Будапештском меморандуме, дающем обещания безопасности и территориальной целостности Украины.

Как пишет The Wall Street Journal, президент страны Владимир Зеленский указывает, что готов к переговорам о мирном соглашении, но только в обмен на членство в НАТО.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что остановка конфликта без возвращения всех территорий возможна в том случае, если НАТО возьмет под защиту подконтрольные Киеву территории. Он также заверил, что в дальнейшем намерен работать над возвращением территорий «дипломатическим путем», однако детали уточнять не стал.