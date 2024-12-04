Беспилотник упал под Рязанью и повредил дома

Рязанская область подвергалась атакам беспилотников ночью и утром 4 декабря. Губернатор региона Павел Малков в своем канале сначала сообщил о трех перехваченных БПЛА и отсутствии пострадавших и повреждений, а затем ещё об одном.

Сбитый беспилотник упал в Кораблинском районе области, в результате чего были повреждены окна в четырех окрестных домах. Люди не пострадали. Местным властям поручено оказать жителям необходимую помощь.