Ночью беспилотники атаковали шесть регионов

За ночь 4 декабря дежурные средства ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в шести регионах. Шесть БПЛА сбиты над Ростовской областью, пять — над Брянской, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской областью.