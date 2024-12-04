Ночью беспилотники атаковали шесть регионов

За ночь 4 декабря дежурные средства ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в шести регионах. Шесть БПЛА сбиты над Ростовской областью, пять — над Брянской, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской областью.
С раннего утра 4 декабря средства ПВО отражают атаку в Ростовской области, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет», — пишет он.
В Брянской области, по словам губернатора региона Александра Богомаза, силы ПВО сбили один беспилотник самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.
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