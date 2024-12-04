Менее чем за два часа беспилотники атаковали пять регионов

Минобороны 4 декабря опубликовало второй утренний отчет, на этот раз об отражении атак БПЛА самолетного типа с 5:30 до 7:40. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов: шесть над Ростовской областью, два — над Курской, один — над Брянской, один — над Рязанской и один — над Калужской областью.
Обычно Минобороны по утрам выдает одно сообщение о ночных атаках. В сегодняшнем говорилось об уничтожении 24 беспилотников в шести регионах. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.
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