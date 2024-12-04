Дорогу молодым! Вместе с «Фонтанкой» выбираем стартап года

«Стартап года» — новая номинация, которая появилась в премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» впервые. Предлагаем вам выбрать одну из десяти компаний, которые ярко стартовали и еще заявят о себе на рынке.

Если в других номинациях читатели «Фонтанки» сами называли бренды, учреждения и фирмы, хорошо им известные, то здесь представлены те компании, которые только начинают свой путь и не знакомы широкому кругу читателей. Поэтому десятку финалистов нам помог определить комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Продвижение стартапа на рынке — непростая задача, особенно в условиях растущих банковских ставок, когда кредиты становятся менее доступны. Поэтому особое значение приобретает поддержка со стороны инвесторов, венчурных фондов и госпрограмм.

Андрей Березин, соучредитель холдинга «Евроинвест Девелопмент» (партнер номинации «Стартап года», рассказал, что в структуре холдинга уже много лет работает венчурный фонд «Евровенчур».

— Его появление было обусловлено необходимостью системного подхода как к оценке инновационных предложений, которые к нам поступали на уровне идей, так и к стартапам, которые хотели сотрудничать с нашим фондом, уже рассчитывая на его инвестиции, — объяснил Андрей Березин. — Учитывая, что фокус нашего фонда ориентирован на технологические инженерные решения, мы очень пристальное внимание уделяем экспертизе проектов, сотрудничая в этих вопросах с ведущими вузами города (такими как Политех, ЛЭТИ и др.). И наш опыт показывает, что для стартапов именно сейчас очень важна крепкая инженерная команда разработчиков, которая способна оперативно адаптировать свою инновацию под реальные потребности рынка (например, под импортозамещение).

Он отметил, что еще лет 10 назад ставка делалась на управленцев, которые помогут инженерам «продать» свой будущий продукт, но сейчас уже выросло поколение инженеров-экономистов, которые вполне разбираются и в технологиях, и в менеджменте, и они в состоянии найти оптимальную экономическую модель для стартапа. А вот гибкость инженерной мысли, способную быстро среагировать на новые вызовы рынка, приходится поискать. Так что для продвижения стартапа сейчас очень важна команда, которую могут заметить инвесторы не только по регулярным презентациям на инновационных тусовках, где они рассказывают о том, что «могли бы сделать, будь у них деньги», а по их уже созданным прототипам приборов, устройств или IT-решений, которые были представлены на профессиональных форумах и нашли позитивную оценку в отраслевом сообществе.

— В этом плане такая премия как «Признание и влияние», организуемая «Фонтанкой», как раз очень хорошая площадка для того, чтобы не просто заявить о своем стартапе, но и получить его адекватную оценку как со стороны потенциальных инвесторов, так и будущих потребителей, — отметил Андрей Березин.

А пока 10 стартапов-финалистов ждут оценки со стороны наших читателей, которые помогут нам определить победителя премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году.

Финалисты номинации «Стартап года»

«Здоровый хлеб» — это компания, производящая натуральные низкоуглеводные функциональные продукты питания с высоким содержанием пищевых волокон, белка, витаминов и минеральных веществ. Благодаря составу и технологии производства хлеб хранится 30-180 дней без добавления консервантов и других химических улучшителей.

«Нейролайт Технолоджи» развивает и масштабирует методы малоинвазивного хирургического лечения злокачественных опухолей головного мозга с помощью специального оптоволокна и облучения инфракрасным лазером. Это позволяет пациентам быстро возвращаться к привычной жизни.

«ПЛП Полифас» занимается внедрением нового полимерного материала, используемого в области дорожного строительства, а также строительной промышленности в целом. Состав модифицированного вспененного полимерного материала на основе полиэтилена высокого давления позволяет добиваться повышенных эксплуатационных характеристик и способа его производства.

«МТ Синтез» разрабатывает новые методики синтеза импортозависимых веществ из российского сырья, производит химическую продукцию и продает ее в крупные компании отрасли. Стартап предлагает производство полного цикла, которое включает в себя лаборатории, опытно-промышленный участок и завод.

Мovetoplay — разработчик ассистента родителя на основе искусственного интеллекта — приложение для родительского контроля, которое мотивирует детей развиваться, обменивая чтение книг, выполнение зарядки, занятия в развивающих модулях на экранное время.

«Эрлан» — стартап, занимающийся детским онлайн-образованием, а также дополнительным профобразованием взрослых. Основное направление деятельности компании — разработка виртуальных преподавателей и создание контента в виртуальной реальности (VR), который активно используется в учебном процессе.

Сartaxi.io — стартап разрабатывает сервис, который позволяет консолидировать водителей автоэвакуаторов, автомобилистов и коммерческие компании в единую экосистему, которая позволяет всем участникам централизованно принимать заказы и оказывать услуги добровольной эвакуации автомобилей.

21yard — сервис для поиска подрядчиков в строительстве. Основная цель проекта заключается в том, чтобы найти исполнителей в строительстве было также легко и быстро, как вызвать такси.

Мediamiles — уличная общественно-информационная Медиасеть на LCD медиапанелях собственного производства. Стартап разрабатывает систему управления единой общественной медиасетью с функциями мониторинга, информирования, предупреждения.

Онлайн-школа «Логопотам» — стартап представляет виртуального логопеда на основе искусственного интеллекта, помогающего исправить речь ребенка. Логопедическая помощь становится доступной и улучшает речь ребенка в любой точке мира. После диагностики составляется индивидуальная программа обучения

О том, как живется стартапам, рассказала Наталья Догаева, генеральный директор компании «Эрлан» — финалиста в этой номинации. Одна из главных сложностей — это продвижение на насыщенном и конкурентном рынке образовательных технологий. «В условиях, когда на рынке присутствуют более известные игроки, привлечь внимание к новому продукту — это настоящий вызов», — говорит Наталья Догаева.

Справиться с трудностями, по ее словам, стартапам помогают несколько ключевых стратегий:

инновации и уникальность продукта, выделяющие его из среды конкурентов;

партнерство и коллаборации с другими компаниями, например, образовательными учреждениями;

акцент на потребностях клиентов, что позволяет создавать более персонализированный продукт.

«Инновационные идеи и стратегический подход могут помочь преодолеть рыночные барьеры и завоевать признание в высококонкурентной среде», — уверена Наталья Догаева.

Голосование за лучший стартап продлится до 11 декабря. Победители во всех 10 номинациях будут объявлены 12 декабря во время торжественной церемонии в Главном Штабе Эрмитажа. Для того, чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».