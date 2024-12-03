Белые хлопья падают с неба в Петербурге. Первый зимний снег покрывает город

Только на третий день зимы петербуржцам довелось увидеть снегопад. Снежинки под управлением ветра застилали лица прохожим и попутно пытались спрятать город под снежным, пока что еле заметным, покровом.

Несмотря на то что снегопад был непродолжительным, он принес с собой ощущение настоящей зимы и праздничной предновогодней атмосферы. Прогноз погоды обещает, что уже к завтра выпавший снег может исчезнуть с улиц.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещал, что первый зимний снег выпадет во вторник, 3 декабря, вечером — в ночь на среду, а снежный покров сформируется уже в выходные дни. При этом завтра температура понизится до минус 1–3 градусов и на дорогах после выпавшего снега может быть очень скользко. «Фонтанка» показывала, что в Петербурге уже местами начали посыпать асфальт солью.