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Город Белые хлопья падают с неба в Петербурге. Первый зимний снег покрывает город

Белые хлопья падают с неба в Петербурге. Первый зимний снег покрывает город

2 311
10 комментариев

В Петербурге выпал первый зимний снег. Город покрыли декабрьские снежинки. Стихия попала в объектив «Фонтанки» во вторник, 3 декабря.

Источник:

Только на третий день зимы петербуржцам довелось увидеть снегопад. Снежинки под управлением ветра застилали лица прохожим и попутно пытались спрятать город под снежным, пока что еле заметным, покровом.

Источник:

Несмотря на то что снегопад был непродолжительным, он принес с собой ощущение настоящей зимы и праздничной предновогодней атмосферы. Прогноз погоды обещает, что уже к завтра выпавший снег может исчезнуть с улиц.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещал, что первый зимний снег выпадет во вторник, 3 декабря, вечером — в ночь на среду, а снежный покров сформируется уже в выходные дни. При этом завтра температура понизится до минус 1–3 градусов и на дорогах после выпавшего снега может быть очень скользко. «Фонтанка» показывала, что в Петербурге уже местами начали посыпать асфальт солью.

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Комментарии
10
Igor_SPb
53 минуты
Может и не в декабре, а в ноябре, но первый снег уже был. И проблемы он уже создавал, травмированные были, так что не очень радостное событие. А учитывая огромные лужи на улице и ожидаемый минус, гололед ожидается серьезный, несмотря на местное засаливание. На тротуаре сегодня видел узкую дорожку из соли, сантиметров 5-10, как-будто из дырочки сыпалась. Это такая "обработка от гололеда". Местами кучки соли, можно ведро набрать. Вот интересно, город встречает гостей солью. А хлебом?
aprahka
24 минуты
А снег идёт,а снег идёт. (с)
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