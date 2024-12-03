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Город Будет очень скользко. Гость из Финляндии пока невидимый, зайдёт он ненадолго, но ярко

Будет очень скользко. Гость из Финляндии пока невидимый, зайдёт он ненадолго, но ярко

2 025
3 комментария

Атмосферный фронт, который изменит сегодня нашу погоду, пока ещё не виден на локаторе Гидрометцентра Петербурга. Сейчас, в дневные часы, он расположен над территорией Финляндии, но продолжает смещаться к западным границам Ленинградской области. Видимый на локаторе атмосферный фронт — другой, ещё теплый и пока с дождем. Об этом рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.

Источник:

«Финский» атмосферный фронт, как уже сообщалось, холодный, за ним идёт очень холодная воздушная масса, которая доберётся до нас к ночи. И завтра на всей территории Ленинградской области будет отрицательная температура.

Пока же у нас тепло, плюс 4-5 градусов. Сегодняшний дождь начнет переходить в мокрый снег и в дальнейшем в снег — начиная с вечера и с Карельского перешейка. Снега будет немного, да и закончится он быстро, но небольшой снежный покров может появиться. Уже завтра температура понизится до минус 1-3 градусов, и на дорогах будет очень скользко. «Фонтанка» показывала, что в Петербурге уже местами начали посыпать асфальт солью.

«В дальнейшем над нами установится антициклон, и существенных осадков пока не будет», — добавляет Колесов.

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Комментарии
3
FedorGr
6 минут
Прорицаю... придется дождь, на сутки.. Дождь вечером перейдёт в снег и мороз.. День дождя, в до плюс 4, потом снегопад два дня.. Ни ходить, ни ездить, ГАИ трудится круглосуточно, медики дежурят на перекрёстках.. На кладбищах могилы в запас не надо рыть. Беглова с Кубы вывезли? А то ругать будет некого.
Гость
16 минут
Коммунальные службы очнутся лишь после устойчивого потепления. В мае-июне.
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