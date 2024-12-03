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Город Аномальное тепло достигло максимального масштаба. Это прощание, в Петербурге уже готовятся — солят улицы

Аномальное тепло достигло максимального масштаба. Это прощание, в Петербурге уже готовятся — солят улицы

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11 комментариев

Сегодня, 3 декабря, зона аномального тепла и оттепелей в России достигнет максимального размаха. Выше нуля будет даже на побережье Белого моря, в средней полосе — до плюс 5 градусов, в Причерноморье воздух прогреется до 6-11. Атлантический поток пробьётся за Урал и начнёт греть Среднее и Нижнее Приобье. Об этом сообщает центр «ФОБОС».

Впрочем, на европейской части России уже намечается разворот. На север днём прорвётся облачная гряда атмосферного фронта, несущего холодные воздушные массы из Скандинавии, и дожди там станут превращаться в снег. Самые интенсивные осадки ожидаются на востоке Ленинградской области и юге Карелии. К ночи в этих районах может выпасть около 25% декабрьской нормы. В карельской столице Петрозаводске вплоть до вечернего часа пик ожидаются дожди и плюс 2-3 градуса, а потом температура резко упадет, и город покроется коркой льда.

В последующие дни холод будет пробиваться всё дальше вглубь Русской равнины. К пятнице аномальное тепло сохранится только на самом юге региона. Остальная территория войдет в нормальный декабрьский температурный режим: на северо-востоке под утро до минус 12-17 градусов, в средней полосе — до минус 6-11.

До Центральной России похолодание доберётся в среду. В Москве будет плюс до пятницы, а потом температура упадет до минус 5 в дневные часы, что более чем на 2 градуса холоднее обычного. В субботу же в столице снова потеплеет.

В Петербурге во вторник днем, по данным СЗ УГМС, около 4 градусов тепла, а вечером, как уже писала «Фонтанка», резко похолодает, возможен снег, ночью и завтра гололедица. С утра 3 декабря улицы местами уже начали посыпать солью — видимо, в качестве превентивной меры. К концу недели может установиться снежный покров.

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Комментарии
11
dervish
1 час
Идиоты из дорожных служб с 1 на 2-е декабря уже поливали реагентами сухой асфальт.
Гость
1 час
Ага.Сыплют соль перед дождём. Экологично, умно и практично.
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