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Город Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать зимнюю сказку

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать зимнюю сказку

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3 комментария

Прогнозируемые атмосферные процессы над нашим регионом пока стабильны. Календарная зима немного опережает фактическую зиму, но это ненадолго — всего-то на три дня, пишет 2 декабря в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Первый зимний снег выпадет во вторник вечером — в ночь на среду, а снежный покров сформируется в выходные дни.

Начало недели, как мы видим, относительно теплое, а в понедельник даже без осадков и плюс 3, завтра плюс 5. Но на этом положительные температуры закончатся.

«Холодный атмосферный фронт проходит Санкт-Петербург завтра вечером. Осадки в виде дождя, которые будут наблюдаться до похолодания, перейдут в снег, так что, надеюсь, немного снега утром в среду мы увидим», - отмечает Колесов.

Немного - потому что потом погоду начнет определять антициклон, и до выходных осадков почти не будет.

С 4 декабря температура на всей территории Ленобласти понизится до минусовых значений. Основной фон — минус 1-6 градусов с небольшим суточным ходом температуры. Во второй половине недели ночи в Ленобласти станут морозными, местами до минус 10.

Красивую снежную погоду можно ждать к субботе. В это время до нас должны дойти циклоны со снегом, если он, конечно, «пройдут по благоприятной для нас траектории», отмечает синоптик.

Подробный прогноз погоды на каждый день недели читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
3
Ганс-Дитрих Геншер
7 минут
в смысле зимнюю солевую кашу?
Гость
4 минуты
"... местами дочь"
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