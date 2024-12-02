Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать зимнюю сказку

Прогнозируемые атмосферные процессы над нашим регионом пока стабильны. Календарная зима немного опережает фактическую зиму, но это ненадолго — всего-то на три дня, пишет 2 декабря в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Первый зимний снег выпадет во вторник вечером — в ночь на среду, а снежный покров сформируется в выходные дни.

Начало недели, как мы видим, относительно теплое, а в понедельник даже без осадков и плюс 3, завтра плюс 5. Но на этом положительные температуры закончатся.

«Холодный атмосферный фронт проходит Санкт-Петербург завтра вечером. Осадки в виде дождя, которые будут наблюдаться до похолодания, перейдут в снег, так что, надеюсь, немного снега утром в среду мы увидим», - отмечает Колесов.

Немного - потому что потом погоду начнет определять антициклон, и до выходных осадков почти не будет.

С 4 декабря температура на всей территории Ленобласти понизится до минусовых значений. Основной фон — минус 1-6 градусов с небольшим суточным ходом температуры. Во второй половине недели ночи в Ленобласти станут морозными, местами до минус 10.

Красивую снежную погоду можно ждать к субботе. В это время до нас должны дойти циклоны со снегом, если он, конечно, «пройдут по благоприятной для нас траектории», отмечает синоптик.