От дождей до зимнего солнца: какую погоду принесла в Петербург первая неделя декабря

Первая неделя календарной зимы в Петербурге начнётся спокойной и преимущественно сухой, антициклональной погодой. А во вторник регион накроет мощная, но короткая волна тепла, сформированная тёплым сектором североатлантического циклона и сопровождаемая дождями, переходящими в мокрый снег. Ну а со среды в регион придёт антициклон, который прекратит осадки, покажет зимнее солнце и опустит температуру даже немного ниже климатической нормы. Об этом 2 декабря рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.