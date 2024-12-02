От дождей до зимнего солнца: какую погоду принесла в Петербург первая неделя декабря

Первая неделя календарной зимы в Петербурге начнётся спокойной и преимущественно сухой, антициклональной погодой. А во вторник регион накроет мощная, но короткая волна тепла, сформированная тёплым сектором североатлантического циклона и сопровождаемая дождями, переходящими в мокрый снег. Ну а со среды в регион придёт антициклон, который прекратит осадки, покажет зимнее солнце и опустит температуру даже немного ниже климатической нормы. Об этом 2 декабря рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодня, в понедельник, облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Днём +2…+4°С. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.
Во вторник облачно, временами дожди, вечером переходящие в мокрый снег. Ночью +2…+4°С, днём +4…+6°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.
В среду облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный снег, днем без существенных осадков, местами гололедица. Ночью -1…-3°С, днём 0…-2°С. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 775 мм рт. ст., что выше нормы.
В четверг переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Ночью -4…-6°С, днём -2…-4°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 778 мм рт. ст., что существенно выше нормы.
В пятницу облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами гололедица. Ночью -3…-5°С, днём -1…-3°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.
По предварительному прогнозу, суббота начнётся с влияния очередного циклона. Небо закроют плотные облака, пройдёт снег, местами переходящий в мокрый снег и потеплеет до -1…+1°С.
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