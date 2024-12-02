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Город В Петербурге — последние дни аномального тепла

В Петербурге — последние дни аномального тепла

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5 комментариев
Источник:

Температура в Петербурге по-прежнему выше нормы. Похолодание до минуса ожидается в среду.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 декабря в городе облачно, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток — +2…+4 градуса.

Сегодня за погоду в регионе будет отвечать северная периферия обширного барического максимума. Это он формирует облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Температура хоть и понизится, но по-прежнему останется выше климатической нормы. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Во вторник ожидается +3…+5 градусов и дожди, переходящие вечером в мокрый снег. А вот в среду, 4 декабря, уже -1…-3 градуса.

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Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
2 часа
А потом что? Аномальная норма?
282767845
1 час
Спасибо за последние подарки золотой осени!!! Зиму ужасную гололедную видеть не хочу
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