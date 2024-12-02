В Петербурге — последние дни аномального тепла

Температура в Петербурге по-прежнему выше нормы. Похолодание до минуса ожидается в среду.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 декабря в городе облачно, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток — +2…+4 градуса.
Сегодня за погоду в регионе будет отвечать северная периферия обширного барического максимума. Это он формирует облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Температура хоть и понизится, но по-прежнему останется выше климатической нормы. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Во вторник ожидается +3…+5 градусов и дожди, переходящие вечером в мокрый снег. А вот в среду, 4 декабря, уже -1…-3 градуса.
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