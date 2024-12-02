В Петербурге — последние дни аномального тепла

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 декабря в городе облачно, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток — +2…+4 градуса.

Сегодня за погоду в регионе будет отвечать северная периферия обширного барического максимума. Это он формирует облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Температура хоть и понизится, но по-прежнему останется выше климатической нормы. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».