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Общество Фрэнсис Форд Коппола рассказал, когда начнет снимать новый фильм

Фрэнсис Форд Коппола рассказал, когда начнет снимать новый фильм

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Режиссер Фрэнсис Форд Коппола начнет снимать свой следующий фильм в начале следующего года в Лондоне. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

Свою новую картину знаменитый режиссер обозначил как «странный мюзикл в стиле 30-х годов». Лента под названием «Лунное сияние» будет основана на романе Эдит Уортон 1922 года. Актерский состав картины пока не раскрывается.

Коппола рассказал, что также хочет снять еще один эпический фильм — «Далекое видение», основанный на романе Томаса Манна 1901 года «Будденброки», который будет рассказывать о трех поколениях итальянской семьи и будет сосредоточен на изобретении телевидения. (Он проводит экспериментальные семинары по этой концепции с 2015 года.) В промежутке он надеется перемонтировать свои небольшие фильмы, такие, как «Молодость без молодости» 2007 года и «Тетро» 2009 года.

Ранее стало известно, что последняя на данный момент лента Копполы «Мегалополис» выйдет в официальный российский прокат 9 января 2025 года. «Фонтанка» рассказывала об этом проекте в специальном материале.

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Фрэнсис Форд Коппола Мегалополис Новый фильм
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