Якунин выехал из номеров. Отель Four Seasons и пространство «Никольские ряды» в Петербурге сменили владельцев

Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»







Фонд VIYM Андрея Якунина официально открестился от «Никольских рядов». Актив переехал в помещение с интересными соседями, следы от которых ведут в «Домодедово». Участники рынка предпочитают говорить не о полноценной смене собственника, а о своего рода «передержке»: сменивший по той же схеме «прописку» отель Four Seasons недавно обрел новых хозяев.

О том, что фонд Venture Investment and Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД, избавился от недвижимости в Петербурге, «Фонтанке» сообщили в пресс-службе VIYM. «[Фонд] не имеет отношения к Four Seasons (FS) и „Никольским рядам“», — сказала его представитель, отказавшись от дополнительных комментариев.

Кто купил Four Seasons

Источник: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру»







Изменения в составе собственников Four Seasons Hotel Lion Palace уже отразились в ЕГРЮЛ. Единственным владельцем АО «Тристар Инвестмент Холдингс», в долгосрочной аренде у которого и находится здание отеля на Вознесенском проспекте, 29 ноября стало АО «Отель Менеджмент».

Его собственники не раскрываются. Но адрес регистрации дословно совпадает с одной из структур оператора по обращению с отходами «Ситиматик», которая входит в портфель инвестиционной компании «КСП Капитал» предпринимателя Сергея Котляренко. В пресс-службе «КСП Капитал» подтвердили «Фонтанке», что купившее Four Seasons Hotel Lion Palace АО «Отель Менеджмент» действовало в ее интересах. Сергей Котляренко ранее работал в аппарате правительства и администрации президента России. В большом профайле Forbes 2017 года, целиком посвященном Котляренко, много говорится о его знакомстве с нынешним главой ВЭБ Игорем Шуваловым и о том, что группа КСП в том числе занималась управлением его активами.

Новый собственник Four Seasons не планирует менять команду, бренд пока также сохранится. «На текущий момент все договоры, заключенные АО „Тристар Инвестмент Холдингс“ с третьими лицами, продолжают свое действие, и мы предполагаем, что продолжат и после завершения сделки», — прокомментировал «Фонтанке» Сергей Котляренко. Напомним, права на бренд Four Seasons принадлежат одноименной канадской компании. От программы лояльности Four Seasons петербургский отель отключили еще в 2022 году, тогда же его упоминание исчезло с сайта международной гостиничной сети.

Кто продал Four Seasons

Отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg в особняке Лобанова-Ростовского на Вознесенском проспекте, 1, открылся летом 2013 года. Реконструкция здания, построенного в XIX веке по проекту Огюста Монферрана, началась в 2009 году и обошлась в 250 миллионов долларов. В отеле 183 номера с видами на Исаакиевский собор, Александровский сад и Адмиралтейство. Само здание принадлежит Управлению делами президента и до 2053 года находится в аренде у АО «Тристар Инвестмент Холдингс».

Андрей Якунин впервые объявил о намерении расстаться с Four Seasons еще в 2017 году. В 2023 году в VIYM сообщали, что готовы рассмотреть «возможность выхода из активов в интересах инвесторов». Но сейчас в пресс-службе фонда заявили, что тот не выступал продавцом в сделке с АО «Отель Менеджмент». Из этого можно сделать вывод, что VIYM избавился от актива еще раньше.

По данным СПАРК, изначально владельцем АО «Тристар Инвестмент Холдингс» (непосредственно арендатор здания на Вознесенском) был сам Андрей Якунин, затем его сменила кипрская Walia Enterprises Limited, которую, впрочем, тоже ассоциировали с предпринимателем. В ходе смены юрисдикции в 2023 году МКООО «Валиа Энтерпрайзис Лимитед» было зарегистрированное в Калининграде.

Адрес регистрации этой компании полностью совпадает с местом «прописки» владельца другого актива, прежде ассоциировавшегося с VIYM, — пространства «Никольские ряды» на Садовой улице. Речь идет об МКООО «Имрихолд Лимитед». Именно оно в 2023 году сменило кипрскую Imrihold Limited в качестве бенефициара АО «Никольские ряды», которому по сей день принадлежит здание этих рядов.

Кто владеет «Никольскими рядами»

Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Здание бывшего Никольского рынка на Садовой, 62, Venture Investments & Yield Management купило на торгах в 2010 году. Реконструкция завершилась в 2018 году. В рамках первой очереди открылись гостиницы Holiday Inn Express и Meininger, а также Hard Rock Cafe. Позднее добавилось общественное пространство во внутреннем дворе. В 2020 году Meininger съехал, а в 2022 году британская InterContinental Hotels Group (IHG), которая владеет Holiday Inn, сообщила о прекращении всей своей деятельности в России. Сейчас гостиницы в «Никольских рядах» работают под брендами «Театральная площадь» и «Экспресс Садовая».

Помимо «Валиа Энтерпрайзис Лимитед» (бывший владелец арендатора Four Seasons) и «Имрихолд Лимитед» (нынешний собственник «Никольских рядов») в том же офисе — конкретно в том же самом помещении — числятся еще три МКООО: «Верулия инвестментс лимитед», «Асьенда инвестментс лимитед» и «Эрпорт менеджмент компани лимитед». Собственником всех трех является ООО «ДМЕ Холдинг», принадлежащее владельцу аэропорта «Домодедово» Дмитрию Каменщику. Они не единственные компании, управляющие московским аэропортом, которые перешли во владение «ДМЕ Холдинг» опять же во время смены юрисдикции.

Связаться с самим Дмитрием Каменщиком, чтобы уточнить перспективы такого соседства, «Фонтанке» не удалось. Редакция направила запросы в пресс-службу «Домодедово», но на момент публикации ответ не поступил. В управляющей компании «Никольских рядов» затруднились ответить на вопрос о смене собственника, но подчеркнули, что в работе самого пространства изменений не происходит.

Впрочем, некоторые корректировки произошли у связанных структур. В конце октября 2024 года единственным владельцем управляющей компании ООО «Никольский двор» стала его директор Ольга Купарева. Прежде бенефициаром был Юрий Земсков, который по-прежнему является директором владеющего Four Seasons АО «Тристар Инвестмент Холдингс», а до этого — собственником здания АО «Никольский двор».

Собеседники «Фонтанки» на гостиничном рынке Северной столицы не исключают, что смена собственника «Никольских рядов» является промежуточным этапом. Найти покупателя на этот актив сложнее, потому что, в отличие от Four Seasons, он не приносит прибыли (выручка АО «Никольский двор» в 2023 году составила 536,3 млн рублей, убыток — 73,9 млн рублей). При этом избавиться от ассоциации с российскими активами для Андрея Якунина стало важным, после того как предприниматель обозначил свою позицию по поводу спецоперации на Украине, напоминают они.