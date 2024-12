Якунин выехал из номеров. Отель Four Seasons и пространство «Никольские ряды» в Петербурге сменили владельцев

Фонд VIYM Андрея Якунина официально открестился от «Никольских рядов». Актив переехал в помещение с интересными соседями, следы от которых ведут в «Домодедово». Участники рынка предпочитают говорить не о полноценной смене собственника, а о своего рода «передержке»: сменивший по той же схеме «прописку» отель Four Seasons недавно обрел новых хозяев.

О том, что фонд Venture Investment and Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД, избавился от недвижимости в Петербурге, «Фонтанке» сообщили в пресс-службе VIYM. «[Фонд] не имеет отношения к Four Seasons (FS) и „Никольским рядам“», — сказала его представитель, отказавшись от дополнительных комментариев.

Кто купил Four Seasons

Изменения в составе собственников Four Seasons Hotel Lion Palace уже отразились в ЕГРЮЛ. Единственным владельцем АО «Тристар Инвестмент Холдингс», в долгосрочной аренде у которого и находится здание отеля на Вознесенском проспекте, 29 ноября стало АО «Отель Менеджмент».

Его собственники не раскрываются. Но адрес регистрации дословно совпадает с одной из структур оператора по обращению с отходами «Ситиматик», которая входит в портфель инвестиционной компании «КСП Капитал» предпринимателя Сергея Котляренко. В пресс-службе «КСП Капитал» подтвердили «Фонтанке», что купившее Four Seasons Hotel Lion Palace АО «Отель Менеджмент» действовало в ее интересах. Сергей Котляренко ранее работал в аппарате правительства и администрации президента России . В большом профайле Forbes 2017 года, целиком посвященном Котляренко , много говорится о его знакомстве с нынешним главой ВЭБ Игорем Шуваловым и о том, что группа КСП в том числе занималась управлением его активами.

Новый собственник Four Seasons не планирует менять команду, бренд пока также сохранится. «На текущий момент все договоры, заключенные АО „Тристар Инвестмент Холдингс“ с третьими лицами, продолжают свое действие, и мы предполагаем, что продолжат и после завершения сделки», — прокомментировал «Фонтанке» Сергей Котляренко. Напомним, права на бренд Four Seasons принадлежат одноименной канадской компании. От программы лояльности Four Seasons петербургский отель отключили еще в 2022 году, тогда же его упоминание исчезло с сайта международной гостиничной сети.