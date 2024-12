Отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg сменил владельца

Фонд Venture Investment and Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД, продал отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Как следует из данных ЕГРЮЛ, собственником АО «Тристар Инвестмент Холдингс», в долгосрочной аренде у которого находится здание отеля, 29 ноября стало АО «Отель Менеджмент».

Отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg в особняке Лобанова-Ростовского на Вознесенском проспекте, 1, открылся летом 2013 года. Реконструкция здания, построенного в XIX веке по проекту Огюста Монферрана, началась в 2009 году и обошлась в 250 миллионов долларов. В отеле 183 номера с видами на Исаакиевский собор, Александровский сад и Адмиралтейство. Само здание принадлежит управлению делами президента и до 2053 года находится в аренде у АО «Тристар Инвестмент Холдингс», которое заключило договор на прямое управление с международным оператором Four Seasons. Летом 2022 года тот объявил, что приостановил оказание услуг. Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg продолжил независимую операционную деятельность, хотя и сохранил права на бренд.