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Бизнес Отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg сменил владельца

Отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg сменил владельца

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6 комментариев

Фонд Venture Investment and Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД, продал отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Как следует из данных ЕГРЮЛ, собственником АО «Тристар Инвестмент Холдингс», в долгосрочной аренде у которого находится здание отеля, 29 ноября стало АО «Отель Менеджмент».

Его собственники не раскрываются, но в качестве генерального директора указан Вячеслав Миронкин, который с осени 2019-го по весну 2024 года был врио председателя муниципального совета МО «Северный», а до этого год работал главой УМВД по Центральному району Петербурга.

До этого АО «Тристар Инвестмент Холдингс» владело ООО «Валиа Энтерпрайзис Лимитед», зарегистрированное в Калининграде (до редомициляции в 2023 году — кипрская Walia Enterprises Limited). В фонде VIYM не отрицали, что являются конечным бенефициаром актива. О намерении VIYM расстаться с гостиничными активами «Фонтанка» сообщала еще в 2023 году. В 2023 году выручка АО «Тристар Инвестмент Холдингс» составила 2,4 млрд рублей, чистая прибыль 286,8 млн рублей.

Отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg в особняке Лобанова-Ростовского на Вознесенском проспекте, 1, открылся летом 2013 года. Реконструкция здания, построенного в XIX веке по проекту Огюста Монферрана, началась в 2009 году и обошлась в 250 миллионов долларов. В отеле 183 номера с видами на Исаакиевский собор, Александровский сад и Адмиралтейство. Само здание принадлежит управлению делами президента и до 2053 года находится в аренде у АО «Тристар Инвестмент Холдингс», которое заключило договор на прямое управление с международным оператором Four Seasons. Летом 2022 года тот объявил, что приостановил оказание услуг. Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg продолжил независимую операционную деятельность, хотя и сохранил права на бренд.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Талантливый какой сын у бывшего главы РЖД. И не в тюрьме даже оба.
Гость
33 минуты
Хорошо всё-таки, когда человек после долгого прозябания в должности начальника РУВД Центрального района, главы Муниципального округа, обретает наконец подлинный смысл для себя в качестве директора отеля "Фоур Сизонс Лион Палас".
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