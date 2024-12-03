Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

4 м/c,

ю-з.

 756мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
Данные Росстата и реальность
Копим на будущее
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Финляндия В Швеции подозревают, что обрывы кабеля в Финляндии — диверсия. Но все может быть куда банальнее

В Швеции подозревают, что обрывы кабеля в Финляндии — диверсия. Но все может быть куда банальнее

2 646
9 комментариев

Полиция Финляндии подозревает, что два обрыва телекоммуникационного кабеля, связывающего страну со Швецией, могут быть актом диверсии. Об этом 3 декабря заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

«Финская полиция расследует произошедшее, и, учитывая обстоятельства, подозревается диверсия», — заявил Карл-Оскар Болин, чьи слова приводит телеканал SVT. При этом на сайте финской полиции говорится, что никакого уголовного расследования ведомство по данному факту не ведет.

Газета Helsingin Sanomat со ссылкой на телекоммуникационную компанию Elisa передает, что разрыв кабеля в Вихти произошел не в результате диверсии, его случайно перерезал экскаватор. О втором повреждении, которое зафиксировали в Эспоо, информации пока нет.

Напомним, разрыв интернет-кабеля, соединяющего Финляндию со Швецией, обнаружили в понедельник. Как пишет оператор Global Connect, ремонт на месте одного из обрывов кабеля займет еще пару часов, на втором работы приостановлены, но проблема будет решена в течение дня. Большинство пострадавших клиентов, а это около 6 тыс. частных пользователей и около 100 компаний, уже снова пользуются интернетом.

Это не первый подобный инцидент. В середине ноября вышел из строя подводный кабель C-Lion1, проходящий по дну Балтийского моря от Финляндии до Германии. Позже стало известно, что поврежден и второй подводный кабель — между Швецией и Литвой. Оба кабеля уже восстановлены, правоохранители ведут расследование.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Швеция Финляндия
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
hedgehog_
12 минут
везде незаменимые специалисты ломают интернеты
Батарейкин
1 час
Селёдки? Или месть китов?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
ТОП 5
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10