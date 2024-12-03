В Швеции подозревают, что обрывы кабеля в Финляндии — диверсия. Но все может быть куда банальнее

Полиция Финляндии подозревает, что два обрыва телекоммуникационного кабеля, связывающего страну со Швецией, могут быть актом диверсии. Об этом 3 декабря заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

«Финская полиция расследует произошедшее, и, учитывая обстоятельства, подозревается диверсия», — заявил Карл-Оскар Болин, чьи слова приводит телеканал SVT. При этом на сайте финской полиции говорится, что никакого уголовного расследования ведомство по данному факту не ведет.

Газета Helsingin Sanomat со ссылкой на телекоммуникационную компанию Elisa передает, что разрыв кабеля в Вихти произошел не в результате диверсии, его случайно перерезал экскаватор. О втором повреждении, которое зафиксировали в Эспоо, информации пока нет.

Напомним, разрыв интернет-кабеля, соединяющего Финляндию со Швецией, обнаружили в понедельник. Как пишет оператор Global Connect, ремонт на месте одного из обрывов кабеля займет еще пару часов, на втором работы приостановлены, но проблема будет решена в течение дня. Большинство пострадавших клиентов, а это около 6 тыс. частных пользователей и около 100 компаний, уже снова пользуются интернетом.

Это не первый подобный инцидент. В середине ноября вышел из строя подводный кабель C-Lion1, проходящий по дну Балтийского моря от Финляндии до Германии. Позже стало известно, что поврежден и второй подводный кабель — между Швецией и Литвой. Оба кабеля уже восстановлены, правоохранители ведут расследование.