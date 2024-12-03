Разрыв интернет-кабеля между Швецией и Финляндией произошел этой ночью. Полиция видит криминальную составляющую

Разрыв интернет-кабеля, соединяющего Финляндию со Швецией, обнаружили в Суоми, об этом 3 декабря сообщает шведская газета Aftonbladet. В Финляндии рассматривают произошедшее как преступление, вторая сторона об этом была проинформирована.

Уточняется, что повреждение обнаружено на территории Финляндии. «Власти расследуют ситуацию совместно с компанией. Мы относимся к ситуации серьезно», — прокомментировала в своих соцсетях министр транспорта и связи Лулу Ранне.

Представитель пресс-службы шведского управления связи и телекоммуникаций Петер Экстедт уточнил, что разрывов было два, они произошли на суше в Финляндии. Он уточнил, что поставщик телекоммуникационных услуг Globalconnect уже работает над восстановлением поврежденного оптоволоконного кабеля. В самой компании добавили, что повреждения кабеля вызывали значительный сбой в Финляндии. Подводные кабели не пострадали.

В середине ноября финский оператор Cinia Oy сообщил о выходе из строя подводного кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря до Германии. Позже стало известно, что поврежден и второй подводный кабель — между Швецией и Литвой. Оба кабеля уже восстановлены, правоохранители ведут расследование.