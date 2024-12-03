Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 756мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
Дворники без денег
Копим на будущее
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Спрос на самокаты не падает
Промышленный Петербург
От чего зависит рост цен
Рейтинги "Фонтанки"
Финляндия Разрыв интернет-кабеля между Швецией и Финляндией произошел этой ночью. Полиция видит криминальную составляющую

Разрыв интернет-кабеля между Швецией и Финляндией произошел этой ночью. Полиция видит криминальную составляющую

2 731
15 комментариев

Разрыв интернет-кабеля, соединяющего Финляндию со Швецией, обнаружили в Суоми, об этом 3 декабря сообщает шведская газета Aftonbladet. В Финляндии рассматривают произошедшее как преступление, вторая сторона об этом была проинформирована.

Уточняется, что повреждение обнаружено на территории Финляндии. «Власти расследуют ситуацию совместно с компанией. Мы относимся к ситуации серьезно», — прокомментировала в своих соцсетях министр транспорта и связи Лулу Ранне.

Представитель пресс-службы шведского управления связи и телекоммуникаций Петер Экстедт уточнил, что разрывов было два, они произошли на суше в Финляндии. Он уточнил, что поставщик телекоммуникационных услуг Globalconnect уже работает над восстановлением поврежденного оптоволоконного кабеля. В самой компании добавили, что повреждения кабеля вызывали значительный сбой в Финляндии. Подводные кабели не пострадали.

В середине ноября финский оператор Cinia Oy сообщил о выходе из строя подводного кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря до Германии. Позже стало известно, что поврежден и второй подводный кабель — между Швецией и Литвой. Оба кабеля уже восстановлены, правоохранители ведут расследование.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Cashmare
1 час
уже и китайские эропланы якоря бросают где попало
videosokolspb
52 минуты
Я помню у нас в армии спец связь пропала - пошли по кабелю и нашли , кто то прокопал до кабеля обрезал , подцепил к трактору и сколько могли столько и выдернули
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Новости компаний
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10