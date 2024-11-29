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Общество В Балтийском море восстановили подводный кабель между Финляндией и Европой

В Балтийском море восстановили подводный кабель между Финляндией и Европой

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13 комментариев

Оборвавшийся более десяти дней назад подводный кабель связи C-Lion1, соединяющий Финляндию и Центральную Европу, восстановлен. Об этом пишет Yle в пятницу, 29 ноября. 

Ремонтные работы завершили в девять часов вечера по финскому времени в четверг. В компании Cinia Oy, которой принадлежит телекоммуникационный кабель, заявили, что специалисты справились с поставленной задачей раньше отведенных для этого сроков. 

«Ремонтные работы начались оперативно, и неисправность устранили немного быстрее, чем ожидалось», — сказал исполнительный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила.

Напомним, что о повреждении кабеля стало известно 18 ноября. По одной из версий министерства обороны Финляндии, обрыв кабеля мог быть следствием диверсии. Отметим, что на месте повреждения было замечено китайское судно Yi Peng 3 с российским капитаном. Сейчас Европа ведет переговоры с КНР о проверке его причастности к повреждению.

В среду The Wall Street Journal написал, что европейским следователям якобы удалось восстановить примерную картину происшествия. По версии издания, вечером 17 ноября китайское судно сбросило якорь в водах Балтийского моря и выключило транспондер, который передавал информацию о перемещениях. Затем якорь Yi Peng 3 перерезал кабель между Швецией и Литвой, и судно продолжило движение, намеренно протаскивая якорь на 111 миль.

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Комментарии
13
266963985
34 минуты
Значит, скоро C-Lion 2 пойдёт. Так что пусть не расслабляются
Гость
54 минуты
И счет за работы выставить на всем известный адрес
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