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Общество Недели не прошло: «Хезболла» впервые нанесла удар по израильским позициям после перемирия

Недели не прошло: «Хезболла» впервые нанесла удар по израильским позициям после перемирия

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Ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии в районе приграничной ливанской деревни Кфар-Шуба. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил телеканал «Аль-Манар» со ссылкой на заявление группировки.

Минометный обстрел «Хезболлой» позиций Армии обороны Израиля в районе горы Дов стал первым с момента объявления перемирия. В движении заявили, что он был предпринят «в рамках самообороны», а целью стал принадлежащий израильской армии объект Рувайсат аль-Алам «на оккупированных ливанских холмах Кфар-Шуба».

Сразу после этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по югу Ливана. Глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац заявил: «Мы обещали противодействовать любому нарушению режима прекращения огня со стороны „Хезболлы“, и именно это мы и сделаем».

Перемирие между «Хезболлой» и Израилем вступило в силу в среду, 27 ноября, в 04:00 по местному времени (05:00 мск). Вскоре после этого армия Ливана обвинила Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня после вступления его в силу.

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Хезболла Израиль Ливан Прекращение огня
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Мы напали в целях самообороны. Где-то слышал...
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