Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия

Армия Ливана обвинила Израиль в нарушении соглашение о прекращении огня после вступления его в силу. Об этом сообщает MTV Lebanon со ссылкой на заявление ливанской армии.

«27 и 28 ноября 2024 года, после соглашения о прекращении огня, израильский противник несколько раз нанес удары по территории Ливана с использованием различных видов оружия и нарушил воздушное пространство», говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудар по южной части Ливана, где, по ее информации, была зафиксирована активность «Хезболлы».

«Силы ЦАХАЛ идентифицировали боевиков, которые прибыли к террористической инфраструктуре на юге Ливана, откуда по территории Израиля были выпущены десятки ракет. Чтобы предотвратить угрозу, боевиков атаковал самолет», отчиталась пресс-служба Армии обороны Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал ЦАХАЛ готовиться к «интенсивной войне», если «Хезболла» нарушит перемирие.

Перемирие между «Хезболлой» и Израилем вступило в силу в среду, 27 ноября, в 04:00 по местному времени (05:00 мск).

Предложенный США план урегулирования предполагает, что в течение 60 дней «Хезболла» отойдет к северу от реки Литани, протекающей в 20-30 километрах от границы с Израилем, а все территории на юге Ливана займет армия этой страны. Израиль в это время полностью выведет свои вооруженные силы из Ливана. США гарантирует, что поддержит Израиль против угроз с территории Ливана, и обещает пресекать возможное восстановление военного присутствия «Хезболлы» на юге Ливана. Контролировать реализацию плана будет международный комитет во главе с США.