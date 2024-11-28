Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

1 м/c,

ю-з.

 764мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Будет ли доллар до 120 рублей?
Второй строитель метро
Промышленный Петербург
Кунсткамера расширяется
Путин про "Орешник"
Cколько зарабатывает кейтеринг
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия

Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия

201
Написать комментарий

Армия Ливана обвинила Израиль в нарушении соглашение о прекращении огня после вступления его в силу. Об этом сообщает MTV Lebanon со ссылкой на заявление ливанской армии.

«27 и 28 ноября 2024 года, после соглашения о прекращении огня, израильский противник несколько раз нанес удары по территории Ливана с использованием различных видов оружия и нарушил воздушное пространство», говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудар по южной части Ливана, где, по ее информации, была зафиксирована активность «Хезболлы».

«Силы ЦАХАЛ идентифицировали боевиков, которые прибыли к террористической инфраструктуре на юге Ливана, откуда по территории Израиля были выпущены десятки ракет. Чтобы предотвратить угрозу, боевиков атаковал самолет», отчиталась пресс-служба Армии обороны Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал ЦАХАЛ готовиться к «интенсивной войне», если «Хезболла» нарушит перемирие.

Перемирие между «Хезболлой» и Израилем вступило в силу в среду, 27 ноября, в 04:00 по местному времени (05:00 мск).

Предложенный США план урегулирования предполагает, что в течение 60 дней «Хезболла» отойдет к северу от реки Литани, протекающей в 20-30 километрах от границы с Израилем, а все территории на юге Ливана займет армия этой страны. Израиль в это время полностью выведет свои вооруженные силы из Ливана. США гарантирует, что поддержит Израиль против угроз с территории Ливана, и обещает пресекать возможное восстановление военного присутствия «Хезболлы» на юге Ливана. Контролировать реализацию плана будет международный комитет во главе с США.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Биньямин Нетаньяху Ливан Хезболла Израиль Перемирие Прекращение огня
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26