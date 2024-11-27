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Власть Перемирие между Ливаном и Израилем вступило в силу

Перемирие между Ливаном и Израилем вступило в силу

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В среду, 27 ноября, в 04:00 по местному времени (05:00 мск) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, который был одобрен израильским военно-политическим кабинетом во вторник вечером.

Из Ливана в течение последних часов не поступало сообщений об атаках со стороны ЦАХАЛ. В Израиле сирены тревоги последний раз звучали вечером, передаёт РИА Новости.

Президент США Джо Байден 26 ноября выступил с речью по поводу перемирия между Израилем и «Хезболлой» и заявил, что стороны приняли предложение США. Также он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за помощь. Израильский военно-политический кабинет вечером 26 ноября абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выступил с обращением о необходимости прекращения огня на северном фронте и подчеркнул, что в случае любого нарушения перемирия со стороны «Хезболлы» Израиль возобновит боевые действия.

Предложенный США план урегулирования предполагает, что в течение 60 дней «Хезболла» отойдет к северу от реки Литани, протекающей в 20-30 километрах от границы с Израилем, а все территории на юге Ливана займет армия этой страны. Израиль в это время полностью выведет свои вооруженные силы из Ливана. США гарантирует, что поддержит Израиль против угроз с территории Ливана, и обещает пресекать возможное восстановление военного присутствия «Хезболлы» на юге Ливана. Контролировать реализацию плана будет международный комитет во главе с США.

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