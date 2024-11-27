Байден заявил, что Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня в Ливане

Президент США Джо Байден выступил в Розовом саду Белого дома с речью по поводу перемирия между Израилем и «Хезболлой» и заявил, что стороны приняли предложение США. Байден также поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за помощь.Об этом 27 ноября сообщает CNN.

«С начала войны с „Хезболлой“ более 70 000 израильтян были вынуждены жить в качестве беженцев в своей собственной стране, беспомощно наблюдая, как их дома, их предприятия, их общины подвергаются бомбардировкам и разрушению. И более 300 000 ливанцев также были вынуждены жить в качестве беженцев в своей собственной стране», — сказал Байден и назвал этот конфликт «самым смертоносным конфликтом между Израилем и „Хезболлой“ за последние десятилетия».

По словам президента США, Израилю удалось уничтожить инфраструктуру и руководство «Хезболлы». Израильские войска в течение 60 дней покинут юг Ливана, а США и Франция выступят в качестве гарантов соблюдения договоренностей. При этом Байден отметил, что американские войска не будут отправляться в Ливан.

«Хезболле» будет запрещено восстанавливать свои силы. Ливанская армия вновь займет свою территорию после соглашения о прекращении огня, достигнутого между Израилем и Ливаном.

«Согласно достигнутому сегодня соглашению, вступающему в силу завтра в 4 утра по местному времени, боевые действия на ливано-израильской границе прекратятся», — заявил Байден во время выступления в Белом доме.

«В течение следующих 60 дней Израиль постепенно выведет оставшиеся войска и мирных жителей — мирные жители с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои общины и начать восстанавливать свои дома», — сообщил президент США.

Глава Белого дома выразил надежду, что такое соглашение о прекращении огня будет достигнуто и в Газе. Единственный выход для ХАМАС — это освободить заложников, подчеркнул Байден и сообщил, что США совместно с Израилем, Катаром, Египтом, Турцией и другими странами будут работать над мирным планом для израиле-палестинского конфликта.