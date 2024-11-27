Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

1 м/c,

южн.

 760мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Промышленный Петербург
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Алена Апина на концерте
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Байден заявил, что Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня в Ливане

Байден заявил, что Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня в Ливане

634
1 комментарий

Президент США Джо Байден выступил в Розовом саду Белого дома с речью по поводу перемирия между Израилем и «Хезболлой» и заявил, что стороны приняли предложение США. Байден также поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за помощь.Об этом 27 ноября сообщает CNN.

«С начала войны с „Хезболлой“ более 70 000 израильтян были вынуждены жить в качестве беженцев в своей собственной стране, беспомощно наблюдая, как их дома, их предприятия, их общины подвергаются бомбардировкам и разрушению. И более 300 000 ливанцев также были вынуждены жить в качестве беженцев в своей собственной стране», — сказал Байден и назвал этот конфликт «самым смертоносным конфликтом между Израилем и „Хезболлой“ за последние десятилетия».

По словам президента США, Израилю удалось уничтожить инфраструктуру и руководство «Хезболлы». Израильские войска в течение 60 дней покинут юг Ливана, а США и Франция выступят в качестве гарантов соблюдения договоренностей. При этом Байден отметил, что американские войска не будут отправляться в Ливан.

«Хезболле» будет запрещено восстанавливать свои силы. Ливанская армия вновь займет свою территорию после соглашения о прекращении огня, достигнутого между Израилем и Ливаном.

«Согласно достигнутому сегодня соглашению, вступающему в силу завтра в 4 утра по местному времени, боевые действия на ливано-израильской границе прекратятся», — заявил Байден во время выступления в Белом доме.

«В течение следующих 60 дней Израиль постепенно выведет оставшиеся войска и мирных жителей — мирные жители с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои общины и начать восстанавливать свои дома», — сообщил президент США.

Глава Белого дома выразил надежду, что такое соглашение о прекращении огня будет достигнуто и в Газе. Единственный выход для ХАМАС — это освободить заложников, подчеркнул Байден и сообщил, что США совместно с Израилем, Катаром, Египтом, Турцией и другими странами будут работать над мирным планом для израиле-палестинского конфликта.

Ранее будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что перемирие стало результатом победы республиканца на выборах.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Джо Байден Хезболла Израиль Прекращение огня
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 минута
Израиль это перемирие использует для перегруппировки сил (танковые и механизированные подразделения серьезно потрепала Хезболла в горной местности) и пополнения боеприпасов (Уходящая администрация жирный кусок им отвалила), а с приходом Трампа эскалация в Ливане снова начнется. Хезболла разоружатся не будет. Её боевое крыло в отличии армии Ливана защищало ливанские земли. Миротворцы ООН были загнаны в свои базы Израилем, армия Ливана - не представляет сколько-нибудь значимой угрозы для Израиля.
Олександр Петренко
1 час
Хезболла, може, и договорилась, а Израиль плотоядно потирает окровавленные ручонки.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
Новости компаний
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
Новости компаний
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00