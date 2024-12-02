Свистать всех вниз. К строительству петербургской подземки подключился конкурент «Метростроя» из забытой эпохи

Кто будет достраивать зеленую линию метро

«ТоннельГеоСтрой» — другое дело. Это почти 30-летнее предприятие с оборотом за 2023–й почти в 6,5 млрд рублей и уставным капиталом почти в миллиард. В числе его контрактов большие подряды в Крыму — например, строительство и реконструкция канализационного коллектора в Симферополе за 12,3 млрд (за крымские инфраструктурные контракты шла нешуточная битва несколько лет назад ) или коллектора в Алупке за 3,5 млрд. Работала компания и в Петербурге — реконструировала магистральную теплосеть на Вербной для ГУП «ТЭК», строила водоводы в районе Волхонского шоссе и т. д. Совладельцы компаний скрыты, но нетрудно увидеть, что гендиректором обеих является Игорь Добрых. А это уже добавляет масштаба.

Вы все, конечно, помните

Те, кто с замиранием сердца следит за строительством метро в Петербурге последних лет (благо динамика позволяет), помнят, что «ПР и СС» уже заходил в подземку. И по совпадению, стоял у истоков сюжета, который должен завершиться с недели на неделю.



В далеком 2015 году город впервые подступил непосредственно к строительству продолжения Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» через «Театральную» до «Горного института». Тогда речь шла о непредставимой по нынешним временам стоимости работ в 21 млрд рублей (сейчас в АИП значится 46 млрд). На конкурс со спокойным сердцем заявился петербургский «Метрострой». Тогда он был в силе, актуальным было ускоренное строительство фиолетовой и зеленой линий метро, оставался год до захода компании на стадион на Крестовском острове. Контракты на подземку предприятие получало практически на безальтернативной основе.



Но в 2015 году конкуренцию «Метрострою» решили составить предприятие «СТС» (также традиционный подрядчик Водоканала) и «ПР и СС». Впоследствии все они встретились на стадионе с последствиями разной степени фатальности для каждого, но в тот момент между ними развернулось сражение за контракт. «Метрострой» расслабленно не стал снижать стартовую цену, в отличие от остальных, и сошел бы с дистанции, если бы комиссия не признала две другие заявки неподходящими.



«ПР и СС» пожаловалось в ФАС, и итоги конкурса отменили. Объявлять пришлось заново, и в следующий раз компания уже не заявилась: «Метрострой» вновь выяснил отношения с «СТС», у которой в заявке нашли недостоверные данные, и в сентябре 2015 года наконец подписал контракт на строительство оранжевой линии до «Горного института». Для глубины взгляда: тогда предполагалось, что все закончат в 2019 году. Сейчас не все верят в 2024-й.