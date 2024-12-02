Свистать всех вниз. К строительству петербургской подземки подключился конкурент «Метростроя» из забытой эпохи

«Метрострой Северной столицы» выбрал субподрядчика, который доведет зеленую линию метро до промежуточного финала. Эти же люди могли почти 10 лет назад пойти от «Спасской» к «Горному институту».
«Фонтанка» рассказывала, что подрядчика на финальный участок Невско-Василеостровской линии «Метрострой Северной столицы» начал искать в середине ноября. Речь идет о демонтажном котловане, куда проходческий щит «Надежда» пойдет после того, как проложит тоннель до «Каменки». Станция расположится на углу Шуваловского и Комендантского, а котлован, докуда еще надо добраться под землей, — на углу Шуваловского и Королева (в какой-то момент туда дотянут Шуваловский проспект, который стремится заполнить разрыв до Парашютной и пойти дальше).
Кто будет достраивать зеленую линию метро
Целиком объект называется так: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции „Улица Савушкина“ до станции „Зоопарк“. Подходные горизонтальные выработки со строительными конструкциями перегонных тоннелей». Ту часть, которую вместе с рабочей документацией передают на субподряд, оценили в миллиард рублей.
Согласно протоколу, договор достается консорциуму двух не чужих друг другу петербургских компаний: «ТоннельМетроСтрой» («ТМС») и «ТоннельГеоСтрой» («ТГС»). Формально они несопоставимы по размаху. Первая зарегистрирована лишь в 2023 году и, как видит СПАРК, не обладает собственным капиталом. Речь о том, что в прошлом году компания была «фундаментально» убыточна и на покрытие убытков использовала весь капитал. Это видно по отчетности: расходы и убыток составляют идентичную сумму в 16,4 млн рублей.
«ТоннельГеоСтрой» — другое дело. Это почти 30-летнее предприятие с оборотом за 2023–й почти в 6,5 млрд рублей и уставным капиталом почти в миллиард. В числе его контрактов большие подряды в Крыму — например, строительство и реконструкция канализационного коллектора в Симферополе за 12,3 млрд (за крымские инфраструктурные контракты шла нешуточная битва несколько лет назад) или коллектора в Алупке за 3,5 млрд. Работала компания и в Петербурге — реконструировала магистральную теплосеть на Вербной для ГУП «ТЭК», строила водоводы в районе Волхонского шоссе и т. д.
Совладельцы компаний скрыты, но нетрудно увидеть, что гендиректором обеих является Игорь Добрых. А это уже добавляет масштаба.
Игорь Добрых возглавляет компанию «ПР и СС», крупного подрядчика петербургского Водоканала при прокладке коллекторов, но не только. Например, с 2019 года компания выполняет подряд на реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма за 8,5 млрд. Выполняло большой объем работ для ГК «Олимпстрой». В последние годы добавило к своей деятельности поставку медицинского оборудования — для НИИ им. Джанелидзе и Александровской больницы (кстати «ТоннельГеоСтрой» в разгар пандемии тоже пытался ворваться на медицинский рынок — но в плане строительства больницы на Авангардной). Бенефициаром считается Сергей Шульжик, но сейчас компания записана на Марию Шульжик, Снежану Микголдрик и компанию «Спектр», которая является головной и для «ТоннельГеоСтроя».
Участники консорциума «ТМС» и «ТГС» прописаны по тому же адресу на Академика Павлова, что и «ПР и СС», практически в соседних кабинетах. Дозвониться до Игоря Добрых по известному «Фонтанке» телефону не удалось, сообщение осталось без ответа.
Вы все, конечно, помните
Те, кто с замиранием сердца следит за строительством метро в Петербурге последних лет (благо динамика позволяет), помнят, что «ПР и СС» уже заходил в подземку. И по совпадению, стоял у истоков сюжета, который должен завершиться с недели на неделю.
В далеком 2015 году город впервые подступил непосредственно к строительству продолжения Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» через «Театральную» до «Горного института». Тогда речь шла о непредставимой по нынешним временам стоимости работ в 21 млрд рублей (сейчас в АИП значится 46 млрд). На конкурс со спокойным сердцем заявился петербургский «Метрострой». Тогда он был в силе, актуальным было ускоренное строительство фиолетовой и зеленой линий метро, оставался год до захода компании на стадион на Крестовском острове. Контракты на подземку предприятие получало практически на безальтернативной основе.
Но в 2015 году конкуренцию «Метрострою» решили составить предприятие «СТС» (также традиционный подрядчик Водоканала) и «ПР и СС». Впоследствии все они встретились на стадионе с последствиями разной степени фатальности для каждого, но в тот момент между ними развернулось сражение за контракт. «Метрострой» расслабленно не стал снижать стартовую цену, в отличие от остальных, и сошел бы с дистанции, если бы комиссия не признала две другие заявки неподходящими.
«ПР и СС» пожаловалось в ФАС, и итоги конкурса отменили. Объявлять пришлось заново, и в следующий раз компания уже не заявилась: «Метрострой» вновь выяснил отношения с «СТС», у которой в заявке нашли недостоверные данные, и в сентябре 2015 года наконец подписал контракт на строительство оранжевой линии до «Горного института». Для глубины взгляда: тогда предполагалось, что все закончат в 2019 году. Сейчас не все верят в 2024-й.
Консорциум заслуженного «ТоннельГеоСтроя» и молодого «ТоннельМетроСтроя» по факту получает от «Метростроя Северной столицы» субподряд на полный комплекс строительных работ по объекту. До него по такой же схеме (правда, еще и с проектированием) в петербургское метро спустился «БТС-Мост» Руслана Байсарова, который сооружает депо «Красносельское». С учетом опыта обоих субподрядчиков в тоннельной отрасли перечень строителей петербургского метро увеличивается.