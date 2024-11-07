«Да неужели! Дождались!» Петербуржцы заметили работы на месте будущей станции метро «Каменка»

Местные жители с восторгом наблюдают за работой строительной техники на месте будущей станции метро «Каменка». Экскаваторы «Метростроя» наводят суету на несуществующем пока участке Шуваловского проспекта между Королева и Комендантским, сообщает 7 ноября телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Их действия вызывают волнение у жителей ближайших домов. Они ходят кругами вокруг будущей строительной площадки и обмениваются репликами: «Это что — метро будут строить?» — «В СМИ читала — „Каменка“». — «Ну наконец-то. Дождались».

Еще одна стройплощадка «Метростроя» появилась на отрезке между проспектом Королева и Парашютной улицей, но станции здесь не будет. В этом месте на поверхность выведут щит «Надежда» , когда он дойдет до этой точки зеленой линии.

Продолжение зеленой линии от «Беговой» на север с двумя станциями («Яхтенная» на пересечении Туристской и Богатырского и «Каменка» на углу Комендантского и Шуваловского проспектов) планируется достроить в 2028 году. «Фонтанка» показывала, как они будут выглядеть: у обеих подземные вестибюли с выходами на поверхность.

