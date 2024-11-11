«Каменка» не предел. Зеленую линию метро дотянут до финиша за миллиард рублей

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на строительство демонтажной камеры зеленой линии метро. Она появится севернее перекрестка проспекта Королева и Шуваловского проспекта.
Запрос предложений с максимальной ценой чуть выше миллиарда рублей был объявлен в пятницу. Речь идет о строительстве демонтажного котлована для продолжения зеленой линии от «Беговой» до «Каменки» (а также о разработке рабочей документации). Закончить работы надо до 30 апреля 2026 года.
Именно в демонтажном котловане происходит разборка проходческого щита после сооружения тоннеля. На месте работ уже есть строительная площадка с информационным щитом.
Ранее начались работы на площадке непосредственно станции «Каменка» на углу Комендантского и Шуваловского проспектов. К ней сейчас движется проходческий щит от Туристской улицы, на продолжении зеленой линии появятся станции «Богатырская» и «Каменка». В актуальной версии адресной инвестиционной программы они должны быть построены в 2029 году. Как они будут выглядеть — «Фонтанка» показывала ранее.