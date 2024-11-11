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Город «Каменка» не предел. Зеленую линию метро дотянут до финиша за миллиард рублей

«Каменка» не предел. Зеленую линию метро дотянут до финиша за миллиард рублей

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31 комментарий

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на строительство демонтажной камеры зеленой линии метро. Она появится севернее перекрестка проспекта Королева и Шуваловского проспекта.

Запрос предложений с максимальной ценой чуть выше миллиарда рублей был объявлен в пятницу. Речь идет о строительстве демонтажного котлована для продолжения зеленой линии от «Беговой» до «Каменки» (а также о разработке рабочей документации). Закончить работы надо до 30 апреля 2026 года.

Именно в демонтажном котловане происходит разборка проходческого щита после сооружения тоннеля. На месте работ уже есть строительная площадка с информационным щитом.

Ранее начались работы на площадке непосредственно станции «Каменка» на углу Комендантского и Шуваловского проспектов. К ней сейчас движется проходческий щит от Туристской улицы, на продолжении зеленой линии появятся станции «Богатырская» и «Каменка». В актуальной версии адресной инвестиционной программы они должны быть построены в 2029 году. Как они будут выглядеть — «Фонтанка» показывала ранее.

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Комментарии
31
koka
3 часа
Как же здорово. Столько всего обещают. Нужно ещё больше планов и обещаний. Не выполнять же
Danik
3 часа
Табличек полно, метро нет. 1 млрд при бюждете в 1400 млрдов трудно найти!))) Стало понятно, что можно осваивать деньги на метро, не строя само метро. Этим городские чинуши во главе с губером отчаянно занимаются! Город же слушает сказки про транспорт и горит автобусами.
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