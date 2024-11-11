«Каменка» не предел. Зеленую линию метро дотянут до финиша за миллиард рублей

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на строительство демонтажной камеры зеленой линии метро. Она появится севернее перекрестка проспекта Королева и Шуваловского проспекта.

Запрос предложений с максимальной ценой чуть выше миллиарда рублей был объявлен в пятницу. Речь идет о строительстве демонтажного котлована для продолжения зеленой линии от «Беговой» до «Каменки» (а также о разработке рабочей документации). Закончить работы надо до 30 апреля 2026 года.



Именно в демонтажном котловане происходит разборка проходческого щита после сооружения тоннеля. На месте работ уже есть строительная площадка с информационным щитом.

Источник: «Фонтанка.ру»





