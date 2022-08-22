    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 24

    4 м/с, южн

    764мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd59.13eur59.39
    Чем известны Дугина и ее отецСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Водоканал построит коллектор за 5 млрд в Приморском районе. Там не справляются с ливнями

    881
    4 комментария

    Водоканал Санкт-Петербурга объявил конкурс на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тоннельного канализационного коллектора со стартовой стоимостью более 5 млрд рублей. В предприятии подтверждают — речь о затапливаемых во время дождей местах.

    Документация опубликована 19 августа. Адрес строительства — от района станции метро «Пионерская» до реконструируемой шахты № 412 Главного тоннельного канализационного коллектора на Приморском пр. Работы запланированы на 2024–2028 годы, основная часть финансирования отнесена на последние три года этого периода.

    В пресс-службе предприятия подтвердили, что речь идет о строительстве коллектора на одном из «уязвимых» для подтоплений в период сверхрасчетных осадков адресов. Ранее Водоканал составил список из 17 таких точек, и перекресток Испытателей и Коломяжского в нем фигурировал. Да и вообще Приморский район регулярно оказывается в новостях после сильных ливней: в частности, подтапливает перекресток Парашютной и Репищева, там приходится задействовать передвижную насосную станцию.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как Водоканал видит проблему общесплавной канализации на Парашютной.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close