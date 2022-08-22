Водоканал построит коллектор за 5 млрд в Приморском районе. Там не справляются с ливнями

Водоканал Санкт-Петербурга объявил конкурс на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тоннельного канализационного коллектора со стартовой стоимостью более 5 млрд рублей. В предприятии подтверждают — речь о затапливаемых во время дождей местах.



Документация опубликована 19 августа. Адрес строительства — от района станции метро «Пионерская» до реконструируемой шахты № 412 Главного тоннельного канализационного коллектора на Приморском пр. Работы запланированы на 2024–2028 годы, основная часть финансирования отнесена на последние три года этого периода.