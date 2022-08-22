Водоканал построит коллектор за 5 млрд в Приморском районе. Там не справляются с ливнями

Водоканал Санкт-Петербурга объявил конкурс на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тоннельного канализационного коллектора со стартовой стоимостью более 5 млрд рублей. В предприятии подтверждают — речь о затапливаемых во время дождей местах.
Документация опубликована 19 августа. Адрес строительства — от района станции метро «Пионерская» до реконструируемой шахты № 412 Главного тоннельного канализационного коллектора на Приморском пр. Работы запланированы на 2024–2028 годы, основная часть финансирования отнесена на последние три года этого периода.
В пресс-службе предприятия подтвердили, что речь идет о строительстве коллектора на одном из «уязвимых» для подтоплений в период сверхрасчетных осадков адресов. Ранее Водоканал составил список из 17 таких точек, и перекресток Испытателей и Коломяжского в нем фигурировал. Да и вообще Приморский район регулярно оказывается в новостях после сильных ливней: в частности, подтапливает перекресток Парашютной и Репищева, там приходится задействовать передвижную насосную станцию.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как Водоканал видит проблему общесплавной канализации на Парашютной.