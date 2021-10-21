На Петербург за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Воду с Парашютной убирали с помощью передвижной насосной станции

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, городская система водоотведения уже приняла
Максимальная интенсивность дождя зафиксирована в Приморском районе — там за сутки выпало почти
Всего за прошедшие сутки на горячую линию Водоканала поступила 91 жалоба на подтопления.
На предприятии отметили, что от жителей традиционно «уязвимых» мест, таких, как улица Тельмана, набережная реки Фонтанки и Смольная набережная, улица Есенина перед проспектом Просвещения, проспект Энгельса в створе Луначарского, а также на углу Лиговского и Воздухоплавательной улицы, жалоб не поступало.