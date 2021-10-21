На Петербург за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Воду с Парашютной убирали с помощью передвижной насосной станции

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, городская система водоотведения уже приняла 8,9 млн. кубометра воды. При этом сточные воды после дождя продолжают поступать на городские очистные сооружения.



Максимальная интенсивность дождя зафиксирована в Приморском районе — там за сутки выпало почти 40 мм осадков. При этом сотрудники Водоканала заранее завезли дополнительные насосы и передвижные станции в особо затапливаемые места, например на Парашютную улицу. Так же обезопасили привокзальную площадь в Ломоносове, канализационную насосную станцию «Южная» и очистные сооружения в Зеленогорске.

