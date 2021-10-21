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На Петербург за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Воду с Парашютной убирали с помощью передвижной насосной станции

Затяжной дождь за сутки принес в Петербург более половины месячной нормы осадков

В Водоканал за сутки поступило около сотни обращений граждан на подтопления.

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Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, городская система водоотведения уже приняла 8,9 млн. кубометра воды. При этом сточные воды после дождя продолжают поступать на городские очистные сооружения.

Максимальная интенсивность дождя зафиксирована в Приморском районе — там за сутки выпало почти 40 мм осадков. При этом сотрудники Водоканала заранее завезли дополнительные насосы и передвижные станции в особо затапливаемые места, например на Парашютную улицу. Так же обезопасили привокзальную площадь в Ломоносове, канализационную насосную станцию «Южная» и очистные сооружения в Зеленогорске.

Всего за прошедшие сутки на горячую линию Водоканала поступила 91 жалоба на подтопления.

На предприятии отметили, что от жителей традиционно «уязвимых» мест, таких, как улица Тельмана, набережная реки Фонтанки и Смольная набережная, улица Есенина перед проспектом Просвещения, проспект Энгельса в створе Луначарского, а также на углу Лиговского и Воздухоплавательной улицы, жалоб не поступало.

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Комментарии (5)

инкогнитто
что серьёзно? сравнение с месяцем июль? просто смех... Если три дня подряд польет то видимо апокалипсис и мы все утонем и умрем?!? какая же чушь
261847251
Что это за нормы такие, когда рядовой дождик на полдня - это уже больше половины месячной нормы?
DMaster
"городская система водоотведения уже приняла 8,9 кубометров воды"
Что-то тут не чисто. В масштабах города это пшик. Число явно выше на несколько порядков.
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