Компания, на 30% принадлежащая главе комитета по строительству, выиграла конкурс на возведение детской больницы за 5,5 млрд рублей

Итоги конкурса Фонда капитального строительства и реконструкции на строительство нового корпуса детской больницы № 1 на 250 мест были опубликованы в понедельник, 21 декабря. Победителем стало ООО «Балтинвестстрой», предложившее начальную цену. Его единственный конкурент получил ноль баллов за квалификацию.

Подведение итогов состоялось в пятницу, 18 декабря. При вскрытии конвертов выяснилось, что «Балтстройинвест» и его единственный конкурент ООО «Тоннельгеострой» заявили одинаковую цену, ни на копейку не подвинувшись относительно начальной суммы. При этом «Балтстройинвесту» были начислены дополнительные баллы за квалификацию, а «Тоннельгеострою» — нет.

Конкурс на строительство детской больницы ранее оспорен одним из несостоявшихся участников в ФАС. Антимонопольный орган наложил запрет на заключение контракта до вынесения решения (ближайшее заседание — 22 февраля), однако подводить итоги конкурса закон не запрещает, пояснили в ведомстве.

ООО «Балтстройинвест» в прошлом году уже получило подряд на строительство нового отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за 3,6 млрд рублей, а также большой школы на 1600 учеников в Парголово за 2 млрд рублей. Компания на 40% принадлежит председателю совета директоров холдинга «РСТИ» Федору Туркину, на 30% — его заместителю Нине Креславской, а еще на 30% — Игорю Креславскому, нынешнему председателю комитета по строительству Петербурга. С 13 января этого года доли Игоря Креславского в «Балтстройинвесте» — в доверительном управлении у Нины Креславской. Все пакеты долей одновременно находятся в залоге у Сбербанка.