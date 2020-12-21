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Компания, на 30% принадлежащая главе комитета по строительству, выиграла конкурс на возведение детской больницы за 5,5 млрд рублей

Итоги конкурса Фонда капитального строительства и реконструкции на строительство нового корпуса детской больницы № 1 на 250 мест были опубликованы в понедельник, 21 декабря. Победителем стало ООО «Балтинвестстрой», предложившее начальную цену. Его единственный конкурент получил ноль баллов за квалификацию.

Согласно конкурсной документации, за 5 467 978 066,80 рубля победитель должен построить здание детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения на Авангардной, 14, лит. А.

Подведение итогов состоялось в пятницу, 18 декабря. При вскрытии конвертов выяснилось, что «Балтстройинвест» и его единственный конкурент ООО «Тоннельгеострой» заявили одинаковую цену, ни на копейку не подвинувшись относительно начальной суммы. При этом «Балтстройинвесту» были начислены дополнительные баллы за квалификацию, а «Тоннельгеострою» — нет.

Конкурс на строительство детской больницы ранее оспорен одним из несостоявшихся участников в ФАС. Антимонопольный орган наложил запрет на заключение контракта до вынесения решения (ближайшее заседание — 22 февраля), однако подводить итоги конкурса закон не запрещает, пояснили в ведомстве.

ООО «Балтстройинвест» в прошлом году уже получило подряд на строительство нового отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за 3,6 млрд рублей, а также большой школы на 1600 учеников в Парголово за 2 млрд рублей. Компания на 40% принадлежит председателю совета директоров холдинга «РСТИ» Федору Туркину, на 30% — его заместителю Нине Креславской, а еще на 30% — Игорю Креславскому, нынешнему председателю комитета по строительству Петербурга. С 13 января этого года доли Игоря Креславского в «Балтстройинвесте» — в доверительном управлении у Нины Креславской. Все пакеты долей одновременно находятся в залоге у Сбербанка.

Холдинг РСТИ в ответ на просьбу о комментарии прислал следующее заявление: «Российское законодательство не предусматривает для госслужащих запрета на владение долями в уставном капитале коммерческих компаний. Закон предписывает государственному служащему в том случае, если он владеет долями участия в уставном капитале организации, передать принадлежащие ему доли в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством. В настоящее время доли в уставном капитале ООО «Балтинвестстрой» находятся в частной собственности и в соответствии с требованием закона — в доверительном управлении».

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Комментарии (11)

pavas
Это не коррупция. Коррупция - это когда у оппозицонных муниципальных депутатов на 10 рублей расхождение в декларации.
altnec
Тендер он и в Африке тендер, а сколько у них, у этих уголовно-многотомных серопроизводителей очередных левых "постоянных" - много-много-много лет - состояльцев, тех кто им состояльце сколачивает. Или от них избавляются как от несостоявшихся в общей схеме или как несоответсвующих любым другим параметрам вплоть до инопланетных.
Skazochny
Коррупция? Не, не слышали...
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