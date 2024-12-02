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Происшествия Пенсионерка из Израиля получила перелом во время спектакля в Петербурге, но претензий не имеет

Пенсионерка из Израиля получила перелом во время спектакля в Петербурге, но претензий не имеет

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7 комментариев

Культурная программа обернулась для гостившей в Петербурге жительницы Израиля переломом руки. Травму она получила во время похода в театр «Буфф», но гнев вскоре сменился на милость. Подробности «Фонтанке» рассказала родственница пенсионерки 2 декабря.

Женщина оступилась накануне вечером в театре на проспекте Шаумяна во время шоу-спектакля «Феерия-Буфф» и была госпитализирована.

«Проживает в Израиле, приехала в гости на неделю. Там (в театре. — Прим. ред.) какой-то приступочек, было темно, вот она и упала. <…> Медиков вызвали сотрудники театра, приехала скорая, ее увезли. Сейчас, говорит, болит рука, отек, гипс наложен», — сказала собеседница, посоветовав не беспокоить ее родственницу из-за плохого настроения.

В самом театре нам сообщили, что иностранка травмировалась, споткнувшись о ступеньку в зрительном зале. «Мы глубоко сожалеем о случившемся и сразу оказали необходимую помощь — приложили лед и зафиксировали поврежденную руку, а также вызвали врача», — добавили в учреждении.

В театре также заверили, что находятся на связи с пострадавшей и компенсировали все расходы, связанные с инцидентом. Претензий к театру женщина не имеет, а также с улыбкой приняла от сотрудников цветы и презент.

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Комментарии
7
Джастис
59 минут
На пр. Солидарности есть театр?
Яковсведром
57 минут
Фонтанка. что вы там курите? Театр Буфф на Шаумяна, а не на Солидарности.
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