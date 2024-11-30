Вы знаете географию как свои пять пальцев или ничего о ней не слышали? Тест для самых умных

Географические знания важны хотя бы для того, чтобы понимать, как устроен наш мир, как взаимодействуют природа, климат и человек. Вот вы, например, уверены, что знаете об этом всё? Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете нашу планету, вместе с вопросами нашего теста. И не надейтесь, что ответить на них будет очень уж просто.
Сколько экспедиций к берегам Нового света совершил Христофор Колумб?
2
4
7
Христофор Колумб не совершал экспедиций к берегам Нового света
Какой остров является самым большим по площади на Земле?
Виктория
Мадагаскар
Гренландия
Новая Гвинея
Какова длина окружности земного шара по экватору?
39 045 км
40 075 км
27 963 км
40 007 км
У какой из этих стран есть выход к Каспийскому морю?
Узбекистан
Туркменистан
Таджикистан
Грузия
Какое из этих озер находится на территории Европы?
Балатон
Онтарио
Байкал
Титикака
Как называется линия, которая делит земной шар на запад и восток?
Начальный меридиан
Экватор
Диаметр
Конечный меридиан
Какой процент от общей площади Земли занимает Мировой океан?
Около 90%
Почти 83%
Чуть меньше 71%
Примерно 65%
Чем измеряют атмосферное давление?
Барометр
Вольтметр
Тонометр
Гигрометр
Слово «география» происходит из греческого языка. Но что оно означает?
Изучаем мир
Описание Земли
Рассказы о Земле
Главное — верить
У какой страны самая маленькая территория?
Монако
Ватикан
Лихтенштейн
Исландия
Как называется твердая оболочка Земли, которая охватывает земную кору и верхнюю часть мантии?
Гидросфера
Литосфера
Атмосфера
Биосфера
Что понимают географы под термином «архипелаг»?
Группа островов
Типы озер
Горные породы
Острова, пригодные для жизни