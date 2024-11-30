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Город тест Вы знаете географию как свои пять пальцев или ничего о ней не слышали? Тест для самых умных

Вы знаете географию как свои пять пальцев или ничего о ней не слышали? Тест для самых умных

Только настоящие отличники ответят правильно на все 12 вопросов

3 915
7 комментариев

Готовы узнать свои сильные стороны и пополнить багаж знаний?

Источник:

Географические знания важны хотя бы для того, чтобы понимать, как устроен наш мир, как взаимодействуют природа, климат и человек. Вот вы, например, уверены, что знаете об этом всё? Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете нашу планету, вместе с вопросами нашего теста. И не надейтесь, что ответить на них будет очень уж просто.

ТЕСТПройден 2198 раз
1 / 12

Сколько экспедиций к берегам Нового света совершил Христофор Колумб?

  • 2

  • 4

  • 7

  • Христофор Колумб не совершал экспедиций к берегам Нового света

2 / 12

Какой остров является самым большим по площади на Земле?

  • Виктория

  • Мадагаскар

  • Гренландия

  • Новая Гвинея

3 / 12

Какова длина окружности земного шара по экватору?

  • 39 045 км

  • 40 075 км

  • 27 963 км

  • 40 007 км

4 / 12

У какой из этих стран есть выход к Каспийскому морю?

  • Узбекистан

  • Туркменистан

  • Таджикистан

  • Грузия

5 / 12

Какое из этих озер находится на территории Европы?

  • Балатон

  • Онтарио

  • Байкал

  • Титикака

6 / 12

Как называется линия, которая делит земной шар на запад и восток?

  • Начальный меридиан

  • Экватор

  • Диаметр

  • Конечный меридиан

7 / 12

Какой процент от общей площади Земли занимает Мировой океан?

  • Около 90%

  • Почти 83%

  • Чуть меньше 71%

  • Примерно 65%

8 / 12

Чем измеряют атмосферное давление?

  • Барометр

  • Вольтметр

  • Тонометр

  • Гигрометр

9 / 12

Слово «география» происходит из греческого языка. Но что оно означает?

  • Изучаем мир

  • Описание Земли

  • Рассказы о Земле

  • Главное — верить

10 / 12

У какой страны самая маленькая территория?

  • Монако

  • Ватикан

  • Лихтенштейн

  • Исландия

11 / 12

Как называется твердая оболочка Земли, которая охватывает земную кору и верхнюю часть мантии?

  • Гидросфера

  • Литосфера

  • Атмосфера

  • Биосфера

12 / 12

Что понимают географы под термином «архипелаг»?

  • Группа островов

  • Типы озер

  • Горные породы

  • Острова, пригодные для жизни

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Комментарии
8
MAGDANOZA
37 минут
12/12. Примитивно. Неужели сейчас даже в таких скромных пределах не преподают географию?
McGillavry
1 час
Линия, которая делит земной шар на запад и восток просто называется меридиан. Потому-что к западу от любого меридиана находится запад, а к востоку – восток.
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