Британский парламент одобрил закон об эвтаназии

Инициатива стала одной из самых остро обсуждаемых тем в стране этой осенью. Противники закона обеспокоены тем, что уязвимые люди станут объектом давления со стороны, тех, кто мог бы желать их смерти.

Закон предусматривает ряд условий, которые должны предотвратить такое давление на пациентов: человек должен быть старше 18 лет и как минимум год проживать в Англии или Уэльсе чтобы исключить «медицинский туризм». Врач также должен свидетельствовать, что решение принято пациентом в здравом уме и без принуждения, и вместе с двумя независимыми медиками прийти к выводу, что пациенту осталось жить не больше шести месяцев. Затем Высокий суд Лондона должен рассмотреть и одобрить дело. В конце концов, смертельное лекарство должен ввести себе сам пациент, попросивший о помощи в окончании своей жизни.

Обсуждение законопроекта будет еще продолжаться не один месяц. Далее — рассмотрение документа в депутатской комиссии, несколько голосований в Палате общин и Палате лордов, исход которых не предрешен. Если закон будет принят окончательно, первых случаев ассистируемого ухода из жизни в стране вряд ли стоит ожидать раньше, чем через два года.