Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

ю-з.

 767мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Плата карманом. Тест в СПб
Дронопорты в Петербурге
Ситуация в обменниках
Промышленный Петербург
Будет ли доллар до 120 рублей?
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Британский парламент одобрил закон об эвтаназии

Британский парламент одобрил закон об эвтаназии

317
1 комментарий

Парламент Великобритании проголосовал за законопроект об ассистируемом умирании (разновидность эвтаназии) в Англии и Уэльсе: "за" проголосовали 330 членов Палаты общин, против — 275.

Премьер-министр Кир Стармер поддержал инициативу, как и бывший премьер-министр Риши Сунак, который стал одним из 23 консерваторов, поддержавших закон.

Инициатива стала одной из самых остро обсуждаемых тем в стране этой осенью. Противники закона обеспокоены тем, что уязвимые люди станут объектом давления со стороны, тех, кто мог бы желать их смерти.

Закон предусматривает ряд условий, которые должны предотвратить такое давление на пациентов: человек должен быть старше 18 лет и как минимум год проживать в Англии или Уэльсе чтобы исключить «медицинский туризм». Врач также должен свидетельствовать, что решение принято пациентом в здравом уме и без принуждения, и вместе с двумя независимыми медиками прийти к выводу, что пациенту осталось жить не больше шести месяцев. Затем Высокий суд Лондона должен рассмотреть и одобрить дело. В конце концов, смертельное лекарство должен ввести себе сам пациент, попросивший о помощи в окончании своей жизни.

Обсуждение законопроекта будет еще продолжаться не один месяц. Далее — рассмотрение документа в депутатской комиссии, несколько голосований в Палате общин и Палате лордов, исход которых не предрешен. Если закон будет принят окончательно, первых случаев ассистируемого ухода из жизни в стране вряд ли стоит ожидать раньше, чем через два года.

Депутаты Шотландской национальной партии отказались принимать участие в голосовании, поскольку законопроект не затрагивает Шотландию напрямую. Парламент Шотландии рассмотрит схожий законопроект в 2025 году.

Соцопрос в октябре этого года показал, что 67% британцев выступают за введение ассистируемое умирание, 13% — против.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Великобритания Парламент Эвтаназия Голосование
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
280857236
4 минуты
Наследник Чарльза уколет скоро по ходу в борьбе за трон. Токсидермиста уже небось присмотрел.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Новости компаний
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
Новости компаний
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28