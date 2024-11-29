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Происшествия В Yandex Cloud исправили проблему, которая привела к сбою в Рунете

В Yandex Cloud исправили проблему, которая привела к сбою в Рунете

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7 комментариев

В Yandex Cloud были проблемы с сетевой связностью, что привело к деградации ряда сервисов в Рунете, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе сервиса 29 ноября. Сейчас связь облачных ресурсов полностью восстановлена.

Вечером в пятницу в системе бронирования Leonardo произошел сбой с оформлением и возвратом билетов. Технические проблемы стали частью масштабного сбоя, затронувшего многие российские сервисы доставки и банковские приложения: от Lamoda и «Купера» до Т-банка и «Яндекса».

Сейчас техническая команда Yandex Cloud занимается устранением остаточных последствий, сообщили «Фонтанке».

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Комментарии
7
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
выкатили обнову в пятницу) всё как положено!))
alexadmin
1 час
яндекс прям джек-пот срывает последнее время.
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