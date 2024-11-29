Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в Рунете. Он затронул и систему бронирования билетов Leonardo

В системе бронирования Leonardo произошел сбой с оформлением и возвратом билетов. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».
Как сообщается, технические проблемы стали частью масштабного сбоя, ранее затронувшего многие российские сервисы доставки и банковские приложения.
Оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг затруднены на сайте авиакомпании, в ее контакт-центре и у агентов. Система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно. Принимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтвердили глобальный сбой на «ряде платформ в Рунете».
«По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, используемого сервисами», — заявили в пресс-службе.
О масштабном сбое первыми сообщили вечером в пятницу пользователи приложений для доставки и банковских сервисов. «Код Дурова» сообщает, что проблемы вызваны сбоем в работе облачного провайдера Yandex Cloud. По словам источника издания, техническая команда уже работает над исправлением инцидента.
География сбоев широка, но среди затронутых ими регионов есть в том числе Петербург и Ленобласть.
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