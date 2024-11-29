Массовый сбой произошел в работе сервисов доставки еды и банковских приложений в РФ

Массовый сбой произошел в работе российских сервисов доставки еды и банковских приложений во второй половине дня в пятницу, 29 ноября. Об этом сообщают пользователи на мониторинговых порталах.

Так, согласно данным Downdetector, с трудностями в работе столкнулись пользователи сразу нескольких сервисов доставки еды из ресторанов и магазинов и банковских приложений.

«Не работает доставка», «висит приложение», «не работает Яндекс Пэй», «яндекс облачные решения лагает», «мтс банк приложение не работает», «не работает приложение вкусно и точка сегодня», «додо пицца приложение сломалось», «сбои в работе бургер кинга», «сбои в работе приложения flowwow сегодня», «купер не работает сайт и приложение» — сообщают пользователи в течение последнего часа (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)