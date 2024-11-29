Массовый сбой произошел в работе сервисов доставки еды и банковских приложений в РФ

Массовый сбой произошел в работе российских сервисов доставки еды и банковских приложений во второй половине дня в пятницу, 29 ноября. Об этом сообщают пользователи на мониторинговых порталах.
Так, согласно данным Downdetector, с трудностями в работе столкнулись пользователи сразу нескольких сервисов доставки еды из ресторанов и магазинов и банковских приложений.
«Не работает доставка», «висит приложение», «не работает Яндекс Пэй», «яндекс облачные решения лагает», «мтс банк приложение не работает», «не работает приложение вкусно и точка сегодня», «додо пицца приложение сломалось», «сбои в работе бургер кинга», «сбои в работе приложения flowwow сегодня», «купер не работает сайт и приложение» — сообщают пользователи в течение последнего часа (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)
Также рапортуют о проблемах с приложениями Lamoda, ЦИАН, Альфа-банка и так далее.
Корреспондент «Фонтанки» также столкнулся с проблемами в доступе к услугам указанных сервисов. Причины сбоя и сроки восстановления работы выясняются.
География сбоев широка, но среди затронутых ими регионов есть в том числе Петербург и Ленобласть.
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