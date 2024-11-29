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Происшествия Силовики пришли с обысками в компанию, поставлявшую рыбу в «Токио Сити»

Силовики пришли с обысками в компанию, поставлявшую рыбу в «Токио Сити»

4 270
15 комментариев

Сотрудники Следственного отдела по Приморскому району пришли с обысками в ООО «Гавань», компанию — поставщика рыбы в ресторан «Токио Сити» на проспекте Сизова, 9. Об этом 29 ноября стало известно «Фонтанке». Следователи изъяли документы.

СК расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Дело находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.

Напомним, пострадавшие с симптомами кишечной инфекции поступили в середине недели в больницу им. Боткина. Они рассказывали, что обедали в «Токио Сити» 24 и 25 ноября. На данный момент число отравившихся достигло 23, среди них двое детей, у 12 диагностирован сальмонеллёз.

По предварительным данным, посетители могли отравиться рыбной продукцией ресторана, поставкой занималось ООО «Гавань». В компании не отвечают на звонки «Фонтанки». В самом ресторане говорят, что готовы оказать помощь всем пострадавшим, независимо от того, кто в итоге окажется виноватым в отравлении посетителей. На данный момент заведение закрыто, утверждает адвокат, представляющий интересы «Токио Сити».

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Комментарии
15
280918265
1 час
При чём тут поставщик? Саму рыгаловку проверяйте и поваров их
282222362
48 минут
Надеюсь, СК в поисках виновника до Нептуна не дойдет. Он ведь хозяин всех рыбов. Говоря, сальмонеллёз - болезнь грязных рук. Может все посетители заведения руки не мыли?
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