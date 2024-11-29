Силовики пришли с обысками в компанию, поставлявшую рыбу в «Токио Сити»

Сотрудники Следственного отдела по Приморскому району пришли с обысками в ООО «Гавань», компанию — поставщика рыбы в ресторан «Токио Сити» на проспекте Сизова, 9. Об этом 29 ноября стало известно «Фонтанке». Следователи изъяли документы.
СК расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Дело находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.
Напомним, пострадавшие с симптомами кишечной инфекции поступили в середине недели в больницу им. Боткина. Они рассказывали, что обедали в «Токио Сити» 24 и 25 ноября. На данный момент число отравившихся достигло 23, среди них двое детей, у 12 диагностирован сальмонеллёз.
По предварительным данным, посетители могли отравиться рыбной продукцией ресторана, поставкой занималось ООО «Гавань». В компании не отвечают на звонки «Фонтанки». В самом ресторане говорят, что готовы оказать помощь всем пострадавшим, независимо от того, кто в итоге окажется виноватым в отравлении посетителей. На данный момент заведение закрыто, утверждает адвокат, представляющий интересы «Токио Сити».
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