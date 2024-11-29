«Токио Сити» ищет отравившихся в ресторане на Сизова. Заведение закрыто

Руководство ресторана «Токио Сити» на Сизова, 9, готово оказать помощь отравившимся после посещения их заведения. Об этом 29 ноября рассказал «Фонтанке» адвокат Сергей Яковлев, представляющий интересы компании.

«В настоящий момент руководством принимаются меры, связанные с оказанием помощи пострадавшим, вне зависимости от того, кто будет признан виновным в этом, потому что ресторан чувствует свою ответственность за произошедшее. Пострадавшие могут позвонить по номеру 245-15-02 и рассказать, какая помощь им может быть оказана», — рассказал Сергей Яковлев.

На вопрос, будет ли какая-то финансовая компенсация посетителям, адвокат ответил, что этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке в зависимости от потребности людей.

Роспотребнадзор пришел в заведение на Сизова 25 ноября и ресторан «Токио Сити» был закрыт по решению руководства, уточнил адвокат. «Было принято решение о приостановке деятельности не только суши-бара, а вообще реализации любой продукции до окончания проверочных мероприятий», — пояснил собеседник издания.

Накануне менеджер ресторана заявила «Фонтанке», что ресторан работает в обычном режиме. Эту информацию представитель компании не смог ни подтвердить, ни опровергнуть. «В настоящий момент и до окончания проверочных мероприятий, которые проводят Роспотребнадзор и правоохранительные органы в целях выявления как раз причины ухудшения состояния людей, ресторан не работает», — отметил Сергей Яковлев.

Предварительно, причиной отравления стала рыбная продукция от конкретного поставщика. «Фонтанка» писала, что речь идет об ООО «Гавань». В компании не ответили на звонки корреспондента. Если информация о наличии сальмонеллы в рыбной продукции «Гавани» подтвердится, ресторан намерен сменить поставщика.

Напомним, Следственный комитет расследует уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг после массового отравления посетителей «Токио Сити» на проспекте Сизова. На плохое самочувствие пожаловались 23 гостя, которые ели там 24 и 25 ноября. У 12 человек выявили сальмонеллу. Историей заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.