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Происшествия Массовое отравление в «Токио Сити» на проспекте Сизова стало уголовным делом

Массовое отравление в «Токио Сити» на проспекте Сизова стало уголовным делом

6 656
6 комментариев

Уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг возбуждено СК в Приморском районе Петербурга после массового отравления посетителей ресторана «Токио Сити» на проспекте Сизова. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 ноября.

По последней информации, на плохое самочувствие пожаловались 23 посетителя ресторана. В «Токио Сити» они ели 24 и 25 ноября. 21 пострадавший доставлен в больницу, у 12 выявили сальмонеллу.

Роспотребнадзор после случившегося провел дезинфекцию в заведении и предложил пострадавшим помощь с составлением досудебной претензии и защитой в суде.

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Комментарии
6
Cashmare
19 минут
приморский район? хммм... может это тритончика на суши пустили, но он оказался с сюрпризом, троянский тритончик так сказать
Гость
1 час
плчему контора временно не закрыта?
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