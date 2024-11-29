Массовое отравление в «Токио Сити» на проспекте Сизова стало уголовным делом

Уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг возбуждено СК в Приморском районе Петербурга после массового отравления посетителей ресторана «Токио Сити» на проспекте Сизова. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 ноября.

По последней информации, на плохое самочувствие пожаловались 23 посетителя ресторана. В «Токио Сити» они ели 24 и 25 ноября. 21 пострадавший доставлен в больницу, у 12 выявили сальмонеллу.

Роспотребнадзор после случившегося провел дезинфекцию в заведении и предложил пострадавшим помощь с составлением досудебной претензии и защитой в суде.