Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 764мм 91%
Подробнее
2 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Будет ли доллар до 120 рублей?
Второй строитель метро
Промышленный Петербург
Кунсткамера расширяется
Путин про "Орешник"
Cколько зарабатывает кейтеринг
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия До 23 человек выросло количество пострадавших от еды в «Токио Сити» на севере Петербурга

До 23 человек выросло количество пострадавших от еды в «Токио Сити» на севере Петербурга

9 348
31 комментарий

В Петербурге Роспотребнадзор провел дезинфекцию в ресторане «Токио Сити» на проспекте Сизова. В больницах с симптомами отравления 21 человек.

По данным управления, на 28 ноября всего на плохое самочувствие пожаловались 23 клиента ресторана, которые ели в нем 24 и 25 ноября. 21 из них в больнице, у 12 выявили сальмонеллу.

«Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проведены дезинфекционные мероприятия», — говорится в сообщении.

Управление также сообщает, что готово помочь пострадавшим с досудебными претензиями и защитой в суде: «Пострадавшим необходимо на официальном сайте в разделе „Прием обращений граждан“ написать обращение с приложением копий следующих документов: паспорта, медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания, документа, подтверждающего оплату услуги, претензии в адрес исполнителя, либо направить обращение почтой России по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19».

Ресторан, судя по всему, продолжил работу. В соцсетях пользователи оставляют комментарии в духе «что по Сизова?», но они сначала остаются без ответа, а затем и вовсе исчезают, убедилась «Фонтанка». Также одна из пользовательниц спрашивает, почему из меню пропала часть позиций с лососем, на что ей ответили, что меню скорректировано временно. На данный момент роллы с лососем доступны для заказа.

СК проводит проверку по факту отравления.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED11
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
Игорь Протасов
1 час
Из питерских "ресторанов" - прямая дорога в боткинские бараки :-)
Znatok78
54 минуты
Был пару раз в "Бахроме" там на втором этаже (одному владельцу принадлежит), оба раза в результате - изжога. В "Токио" даже не рискую ходить, мне кажется, это не то что не полезно, а даже опасно для здоровья.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26