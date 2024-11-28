До 23 человек выросло количество пострадавших от еды в «Токио Сити» на севере Петербурга

В Петербурге Роспотребнадзор провел дезинфекцию в ресторане «Токио Сити» на проспекте Сизова. В больницах с симптомами отравления 21 человек.
По данным управления, на 28 ноября всего на плохое самочувствие пожаловались 23 клиента ресторана, которые ели в нем 24 и 25 ноября. 21 из них в больнице, у 12 выявили сальмонеллу.
«Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проведены дезинфекционные мероприятия», — говорится в сообщении.
Управление также сообщает, что готово помочь пострадавшим с досудебными претензиями и защитой в суде: «Пострадавшим необходимо на официальном сайте в разделе „Прием обращений граждан“ написать обращение с приложением копий следующих документов: паспорта, медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания, документа, подтверждающего оплату услуги, претензии в адрес исполнителя, либо направить обращение почтой России по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19».
Ресторан, судя по всему, продолжил работу. В соцсетях пользователи оставляют комментарии в духе «что по Сизова?», но они сначала остаются без ответа, а затем и вовсе исчезают, убедилась «Фонтанка». Также одна из пользовательниц спрашивает, почему из меню пропала часть позиций с лососем, на что ей ответили, что меню скорректировано временно. На данный момент роллы с лососем доступны для заказа.
СК проводит проверку по факту отравления.
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