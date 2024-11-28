До 23 человек выросло количество пострадавших от еды в «Токио Сити» на севере Петербурга

По данным управления, на 28 ноября всего на плохое самочувствие пожаловались 23 клиента ресторана, которые ели в нем 24 и 25 ноября. 21 из них в больнице, у 12 выявили сальмонеллу.

Управление также сообщает, что готово помочь пострадавшим с досудебными претензиями и защитой в суде: «Пострадавшим необходимо на официальном сайте в разделе „ Прием обращений граждан “ написать обращение с приложением копий следующих документов: паспорта, медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания, документа, подтверждающего оплату услуги, претензии в адрес исполнителя, либо направить обращение почтой России по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19».

Ресторан, судя по всему, продолжил работу. В соцсетях пользователи оставляют комментарии в духе «что по Сизова?», но они сначала остаются без ответа, а затем и вовсе исчезают, убедилась «Фонтанка». Также одна из пользовательниц спрашивает, почему из меню пропала часть позиций с лососем, на что ей ответили, что меню скорректировано временно. На данный момент роллы с лососем доступны для заказа.