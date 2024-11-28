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Общество Происшествия СК начал проверку после массового отравления в ресторане Петербурга

СК начал проверку после массового отравления в ресторане Петербурга

3 060
3 комментария

Следственный комитет организовал проверку по факту отравления как минимум 16 человек, у четверых из которых обнаружили сальмонеллу, после похода в ресторан. Об этом 28 ноября стало известно «Фонтанке».

Пациенты указывают, что ели в «Токио Сити» на Сизова, 9. Менеджер заведения сообщил корреспонденту «Фонтанки», что ресторан работает в обычном режиме, никто из посетителей на отравление не жаловался.

Пострадавших положили в больницу имени Боткина, у четверых подтвердился сальмонеллёз. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

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Комментарии
3
Zet
28 минут
вся просрочка торговых сетей продаётся со скидкой в школьные и больничные столовые и в общепит... знакомый Трахтенберга тут в интервью недавно описывал, как недоеденные фрукты из коктейлей после промывки по второму кругу в оборот пускают...
Гость
1 час
Начинаем урок русского языка: В русском языке нет слова "gadget", но есть слово "устройство".
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