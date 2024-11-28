СК начал проверку после массового отравления в ресторане Петербурга

Следственный комитет организовал проверку по факту отравления как минимум 16 человек, у четверых из которых обнаружили сальмонеллу, после похода в ресторан. Об этом 28 ноября стало известно «Фонтанке».
Пациенты указывают, что ели в «Токио Сити» на Сизова, 9. Менеджер заведения сообщил корреспонденту «Фонтанки», что ресторан работает в обычном режиме, никто из посетителей на отравление не жаловался.
Пострадавших положили в больницу имени Боткина, у четверых подтвердился сальмонеллёз. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.
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