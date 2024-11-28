В Боткина с отравлением положили 16 петербуржцев. Пострадавшие говорят, что ели в «Токио Сити»

На сегодняшний день в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина поступило 16 человек с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом 28 ноября стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, пострадавшие стали поступать с температурой и рвотой после посещения ресторана «Токио Сити» на Сизова, 9. Исследования подтвердили сальмонеллёз у четверых госпитализированных, анализы других пока не готовы. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.

В разговоре с «Фонтанкой» менеджер ресторана сообщила, что никто с жалобами на отравление не обращался, по поводу проверки Роспотребнадзора ничего не слышали. Заведение работает в стандартном режиме.