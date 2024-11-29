Среди отравившихся в ресторане оказались дети. «Токио Сити» продолжает работать

Среди 23 отравившихся после посещения «Токио Сити» на Сизова, 9 оказались двое детей. Об этом 29 ноября стало известно «Фонтанке».

В самом ресторане провели дезинфекцию и генеральную уборку в ночь на 26 ноября. Роспотребнадзор не стал закрывать ресторан, однако не работает цех с персоналом суши-бара. В надзорном ведомстве видят причину отравления в морепродуктах.

Поставщиком рыбы выступает ООО «Гавань». Компания зарегистрирована в 2017 году, ее доход в прошлом году составил 955 млн рублей при расходах 923 млн. «Гавань» занимается торговлей оптовой рыбой, ракообразными, моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов. В компании трудится 21 человек. По предварительным данным «Фонтанки», Роспотребнадзор закрыл «Гавань» в связи с тем, что в их рыбе нашли сальмонеллу.

Представители ООО «Гавань» ответили на звонок корреспондента и попросили перезвонить позже. Больше никто трубку не брал.

Напомним, Следственный комитет расследует уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг после массового отравления посетителей «Токио Сити» на проспекте Сизова. На плохое самочувствие пожаловались 23 гостя, которые ели там 24 и 25 ноября. У 12 человек выявили сальмонеллу. Историей заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.