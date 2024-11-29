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Происшествия Петербурженка поставила к водке супруга уксус и получила год за гибель мужчины

Петербурженка поставила к водке супруга уксус и получила год за гибель мужчины

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54 комментария

Красногвардейский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Маргариты Титовой. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Она поставила к водке мужа бутылочку уксуса. Об этом 29 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В конце мая 2024 года Титова, устав ругаться с супругом из-за его алкоголизма, поставила уксусную кислоту в холодильник. Бутылку она разместила на полке, куда муж обычно ставил водку. Женщина допускала, что он перепутает емкости и хлебнет кислоты. Так и вышло.

Муж подсудимой осушил бутылку с уксусом и получил ожоги, от которых скончался. Суд назначил Титовой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

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Комментарии
54
Klaustrofobik
2 часа
Нормальный лайфхак, Фонтанка пиши ещё))
Cashmare
2 часа
а какие способы развестись знаете вы?
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